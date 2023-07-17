颱風泰利｜8號風球至少維持至下午4時(持續更新)

8號東南烈風或暴風信號在上午6時40分發出，取代8號東北烈風或暴風信號。天文台表示，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。隨後8號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。在過去1小時，昂坪、長洲泳灘及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時108、82及67公里，最高陣風分別超過每小時138、109及84公里。

泰利會在今日繼續增強 天文台指，熱帶氣旋泰利會在今日繼續增強，大致移向雷州半島至海南島一帶，並為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。預料泰利會在本周中期遠離廣東沿岸，但受南海中至北部的一道廣闊低壓槽影響，廣東沿岸仍有驟雨。而高空反氣旋會在接近周末增強，廣東地區天色稍為好轉。