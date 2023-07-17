颱風泰利｜港鐵逐步加密班次　港珠澳大橋「金巴」8時恢復營運　城巴九巴大部分路線恢復服務 (持續更新)

【21:29更新】
8號東南烈風或暴風信號今日(17日)日間大部分時間生效，天文台已於下午4時20分改發三號強風信號。隨著颱風「泰利」離開本港，本港海陸交通正逐步回復正常，《am730》將不斷更新最新交通消息。
▼颱風泰利襲港機場及市區情況▼
港鐵巴士三號信號後恢復服務
港鐵指，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量；港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。至於市區預辦登機服務的截止時間，維持飛機起飛前的120分鐘，直至市區預辦登機服務於下午3時完結為止。
港鐵服務將逐步加密至下列班次：
- 荃灣綫：5分鐘一班
- 觀塘綫：5分鐘一班
- 港島綫：5分鐘一班
- 南港島綫：5分鐘一班
- 將軍澳綫
- 北角站—寳琳站：5分鐘一班
- 調景嶺站—康城站：10分鐘一班
- 東涌綫：7分鐘一班
- 迪士尼綫：10分鐘一班
- 機場快綫：10分鐘一班
- 東鐵綫
- 金鐘站—羅湖站：4至8分鐘一班
- 金鐘站—落馬洲站：12分鐘一班
- 屯馬綫：6分鐘一班
- 輕鐵：5至18分鐘一班
- 港鐵巴士：5至15分鐘一班
▼八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂▼
中國客運碼頭及港澳客運碼頭復運
新渡輪本地航線將由下午5時30分後開始逐步恢復。
港九小輪宣布，轄下多條航線，包括來往中環至榕樹灣、來往中環至索罟灣、來往中環至坪洲，以及來往坪洲至喜靈洲將在下午5時20分後逐步恢復服務。
海事處宣布，在上環的港澳客運碼頭及在尖沙咀的中國客運碼頭現已恢復運作。
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關節痛｜準過天文台 點解落雨膝頭哥開始痛？
九巴：下午5時起陸續恢復服務
因應天文台即將改發三號強風信號，九巴及龍運將於下午5時起陸續恢復服務，而以下路線或特別班次將有臨時安排︰
九巴暫停服務路線︰
- 市區︰2P、3X、5P、5R、5X、6P、6X、15X、16X、24(經九龍灣特別班)、26X、224X、X6C
- 新界西︰35X、36X、38B、38P、40A、43C、58P、59A、61P、64P、69C、234C、234D、242X、251C、252X、258P、258X、259X、260C、261X、263A、263B、263C、267X、268A、268B、268P、269P、269S、269X、276C
- 新界東︰40E、43P、46P、46S、48P、49P、73D、73P、74E、74F、74P、75X(不經橫頭磡特別班)、82C、82D、82P、83S、85B、86S、87E、87S、90、93P、96、97、98(特別班由將軍澳工業邨往牛頭角站)、98A(特別班由牛頭角站往坑口北)、98E、98P、98S、270B(深水埗開出特別班)、270C、271B、271X、272E、272P、272S、273S、274P、277A、277P、281E、281M、285A、286M、287D、290B、290E、291P、296P、298C、298X、T270、T277、X89D
- 過海路線︰101X、102P、106P、107P、111P、118P、182X、307P、373、601P、603A、603P、606X、613A、619X、621、641、673A、678、680X、681P、690S、900、905A、907C、934A、935、936A、948E、960A、960B、960C、960P、960S、960X、968X、978A、980X、981P、982X、985、P960、P968
九巴改道行駛路線︰
- 13X(所有班次改經麗晶花園及啟業)
龍運暫停服務路線︰
- E36P、E36S、E37C、E42C、E42P、E43、R8、R33、R42
城巴：大部分日間路線已恢復服務
城巴宣布，大部分日間路線已恢復服務，個別路線因為路面情況或屬特別路線仍需暫停服務。
金巴晚上8時恢復服務
俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士今日凌晨1時起暫停服務，至晚上因應改發三號強風信號，宣布晚上8時恢復服務。「金巴」早前指，已購買停開班次車票的旅客可免費辦理退票手續。提供港澳跨境直通巴士服務的港澳一號表示，香港開出的班次將會暫停服務至中午12時；澳門往香港的班次，在下午3時前，亦會暫停服務。公司表示，持有今日受影響班次的乘客，可於八號熱帶氣旋警告取消後，前往各車站票務處安排退票或改票。