颱風泰利｜港鐵逐步加密班次　港珠澳大橋「金巴」8時恢復營運　城巴九巴大部分路線恢復服務 (持續更新)

港鐵巴士三號信號後恢復服務 港鐵指，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量；港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。至於市區預辦登機服務的截止時間，維持飛機起飛前的120分鐘，直至市區預辦登機服務於下午3時完結為止。 港鐵服務將逐步加密至下列班次： 荃灣綫：5分鐘一班

觀塘綫：5分鐘一班

港島綫：5分鐘一班

南港島綫：5分鐘一班

將軍澳綫 北角站—寳琳站：5分鐘一班 調景嶺站—康城站：10分鐘一班

東涌綫：7分鐘一班

迪士尼綫：10分鐘一班

機場快綫：10分鐘一班

東鐵綫 金鐘站—羅湖站：4至8分鐘一班 金鐘站—落馬洲站：12分鐘一班

屯馬綫：6分鐘一班

輕鐵：5至18分鐘一班

港鐵巴士：5至15分鐘一班 ▼ 八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂 ▼