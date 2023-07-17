颱風泰利｜港鐵10至20分鐘一班　多項公共交通工具服務暫停　即睇風暴下交通安排 (持續更新)

【09:10更新】8號東南烈風或暴風信號現正生效，至少維持至下午4時。本港海陸交通在風暴下絕大部分暫停服務，其中港鐵會提供10至20分鐘一班；巴士大部分日間路線暫停服務，部分路線維持有限度服務；多項渡輪服務亦暫停。為方面讀者即時掌握風球下的交通資訊，本報將不斷更新最新交通消息。
▼颱風泰利襲港機場及市區情況▼
港鐵維持有限度服務 港鐵巴士服務暫停
港鐵表示，風暴下會維持有限度服務，其中荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東涌綫、屯馬綫及機場快綫、將軍澳綫北角站至寶琳站及東鐵綫金鐘至羅湖站，10分鐘一班；調景嶺站至康城站及迪士尼綫，15分鐘一班；金鐘至落馬洲站20分鐘一班。輕鐵15至20分鐘一班，港鐵巴士服務暫停。
至於市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為120分鐘，直至另行通知。另外，高鐵列車服務維持正常。大灣區航空指，風暴下航班服務不受影響。
▼八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂▼
巴士大部分日間路線暫停服務
受颱風影響，山頂纜車服務於早上7時半起暫停。
九巴及龍運巴士宣布，日間路線暫停服務，九巴B1線、龍運S1、S64、S64C、S64P及S64X線維持有限度服務。城巴表示，除B3X、B7及S1號線在日間提供有限度服務外，所有日間路線暫停服務。愉景灣交通服務有限公司表示，愉景灣巴士將於早上5時後陸續提供有限度服務 。
港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」宣布，「金巴」由凌晨1時起暫停營運服務，恢復時間另行通知，已購買停運班次車票的旅客，將可免費辦理退票手續。提供港澳跨境直通巴士服務的港澳一號表示，香港開出的班次將會暫停服務至中午12時；澳門往香港的班次，在下午3時前，亦會暫停服務。公司表示，持有今日受影響班次的乘客，可於八號熱帶氣旋警告取消後，前往各車站票務處安排退票或改票。
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多項渡輪服務暫停
運輸署表示，天星小輪中環及灣仔往返尖沙咀的渡輪服務，以及坪洲、梅窩、芝麻灣、長洲的橫水渡暫停。
新渡輪中環往返長洲及梅窩、北角往返紅磡及九龍城；港九小輪中環往返榕樹灣、索罟灣及坪洲以及坪洲往返喜靈洲的航線暫停。
富裕小輪中環往返紅磡、北角往返觀塘、屯門往返大澳的航線暫停服務。
中環往返愉景灣、中環及荃灣往返珀麗灣、愉景灣往返梅窩的渡輪亦暫停。
另外，翠華船務、全記街渡及珊瑚海船務的多條航線亦暫停服務。
噴射飛航宣布，所有服務已全部暫停，有關復航訊息將另行通知。
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