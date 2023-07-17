颱風泰利｜港鐵10至20分鐘一班　多項公共交通工具服務暫停　即睇風暴下交通安排 (持續更新)

港鐵維持有限度服務 港鐵巴士服務暫停

港鐵表示，風暴下會維持有限度服務，其中荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東涌綫、屯馬綫及機場快綫、將軍澳綫北角站至寶琳站及東鐵綫金鐘至羅湖站，10分鐘一班；調景嶺站至康城站及迪士尼綫，15分鐘一班；金鐘至落馬洲站20分鐘一班。輕鐵15至20分鐘一班，港鐵巴士服務暫停。

至於市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為120分鐘，直至另行通知。另外，高鐵列車服務維持正常。大灣區航空指，風暴下航班服務不受影響。