首顆港產商業衛星11月底內地發射 可提供高精度大數據

位於將軍澳先進製造業中心的「香港衛星製造中心」研制出本港首顆高光譜遙感衛星「香港星」，現階段完成總裝、測試、下線，並於11月底在內地海上發射。中心又指，每年會在香港製造約300顆商業衛星，亦計劃明年在香港水域建立「香港太空港」，發射商業運載火箭。
「香港星」由衛星製造中心完成研制、總裝、測試、下線工作，它搭載光學相機提供全球亞米級可見光遙感圖像，可為全球物聯網、防災減災、應急安全及智慧城市等領域，提供高精度數據資料。集團計劃投資290億元，在2024年至2029年展開「香港太空星鏈」計劃，發射720顆衛星，實現立足香港輻射全球的商業衛星星座，建立移動物聯網。
孫東：近30多家創科技業已經或將落戶香港
創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，對集團有關研發感到高興，認為對本港數字經濟發展以及智慧城市建設會有莫大幫助。他又指，政府於推動創科發展方面，做了大量工作，在匯聚人才及支援初創等方面提出了一系列政策措施，包括引進重點科創企業，有助本地科技產業的建設及深化香港新型工業化發展。
孫東又指，局方於過去一年接觸了超過200多家重點企業，現在已有近30家已經或準備落戶香港，另有數十家企業正處於緊密洽談階段。他強調，引入一個成功企業要經過不斷溝通，才能落實引進企業。