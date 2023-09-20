首顆港產商業衛星11月底內地發射 可提供高精度大數據

位於將軍澳先進製造業中心的「香港衛星製造中心」研制出本港首顆高光譜遙感衛星「香港星」，現階段完成總裝、測試、下線，並於11月底在內地海上發射。中心又指，每年會在香港製造約300顆商業衛星，亦計劃明年在香港水域建立「香港太空港」，發射商業運載火箭。

「香港星」由衛星製造中心完成研制、總裝、測試、下線工作，它搭載光學相機提供全球亞米級可見光遙感圖像，可為全球物聯網、防災減災、應急安全及智慧城市等領域，提供高精度數據資料。集團計劃投資290億元，在2024年至2029年展開「香港太空星鏈」計劃，發射720顆衛星，實現立足香港輻射全球的商業衛星星座，建立移動物聯網。