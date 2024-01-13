香港暴雨整合｜618水災、612雨災、2023世紀黑雨等 曾掩埋近百間房屋

繼上年本港出現自1884年以來最嚴重的雨災，「黑色暴雨」警告破紀錄生效超過16小時。而9月14日香港再受暴雨侵襲，部分地區出現水浸，連同9月1日因颱風「蘇拉」懸掛十號風球，教育局在半個月內第三度宣布停課。氣象專家指出，全球暖化導致極端天氣愈來愈普遍，使大氣層容納更多水分，令降雨量和強度增加。回顧香港歷史，過去曾發生多宗因暴雨導致的嚴重山泥傾瀉事故，包括1966年的「六一二雨災」及1972年的「六一八雨災」，而1925年的「普慶坊事件」，則是香港死亡人數最多的單一山泥傾瀉事故。從以下圖片可感受到這幾場大雨的破壞力。

1925年｜上環普慶坊山泥傾瀉75人亡 單一事故死者最多

上環「普慶坊事件」是香港開埠以來降雨量和死傷人數最嚴重的雨災之一。事件發生在1925年7月17日，根據天文台網誌，在7月14至17日的3日之內，天文台錄得約404毫米的總雨量。連日暴雨，導致半山堅道對下賢美里的護土牆倒塌，大量山泥湧下，沖毀7間位於普慶坊的4層高住宅，75人因此喪生，至今仍是單一山泥傾瀉中死亡人數最高的事故。由於死者包括不少達官貴胄，事件惹來很大的社會聲音，促使政府更關注護土牆的安全巡查，改善排水系統。