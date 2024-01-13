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2024-01-13 18:00:00

香港暴雨整合｜618水災、612雨災、2023世紀黑雨等 曾掩埋近百間房屋

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全球暖化令天氣極端。

繼上年本港出現自1884年以來最嚴重的雨災，「黑色暴雨」警告破紀錄生效超過16小時。而9月14日香港再受暴雨侵襲，部分地區出現水浸，連同9月1日因颱風「蘇拉」懸掛十號風球，教育局在半個月內第三度宣布停課。氣象專家指出，全球暖化導致極端天氣愈來愈普遍，使大氣層容納更多水分，令降雨量和強度增加。回顧香港歷史，過去曾發生多宗因暴雨導致的嚴重山泥傾瀉事故，包括1966年的「六一二雨災」及1972年的「六一八雨災」，而1925年的「普慶坊事件」，則是香港死亡人數最多的單一山泥傾瀉事故。從以下圖片可感受到這幾場大雨的破壞力。

1925年｜上環普慶坊山泥傾瀉75人亡 單一事故死者最多

上環「普慶坊事件」是香港開埠以來降雨量和死傷人數最嚴重的雨災之一。事件發生在1925年7月17日，根據天文台網誌，在7月14至17日的3日之內，天文台錄得約404毫米的總雨量。連日暴雨，導致半山堅道對下賢美里的護土牆倒塌，大量山泥湧下，沖毀7間位於普慶坊的4層高住宅，75人因此喪生，至今仍是單一山泥傾瀉中死亡人數最高的事故。由於死者包括不少達官貴胄，事件惹來很大的社會聲音，促使政府更關注護土牆的安全巡查，改善排水系統。

1925年7月的連日暴雨，導致一幅護土牆倒塌，沖毀上環普慶坊多間房屋，事後該處遺下大量瓦礫，儼如廢墟。（圖片來源：香港天文台官網／前台長岑智明）

1925年7月的連日暴雨，導致一幅護土牆倒塌，沖毀上環普慶坊多間房屋，事後該處遺下大量瓦礫，儼如廢墟。（圖片來源：香港天文台官網／前台長岑智明）

1966年｜六一二暴雨北角重災 賽西湖滿瀉 50架車堆疊明園西街

發生於1966年的「六一二雨災」，是一場導致64人死亡、48人失蹤及29人受傷的事故，尤以北角災情最觸目。當天清早6至7時，天文台在一小時內錄得超過108毫米的雨量，破當時紀錄，嚴重降雨令北角寶馬山賽西湖水塘滿瀉，洪水從山上、沿着明園西街沖向英皇道，大約50架停泊在斜坡上的汽車被沖走，堆疊在明園西街的山腳。　新界方面，大埔及元朗的農田亦損毀嚴重，根據天文台出版的《歷年天災的回顧》，大埔及元朗分別有95%及35%稻田被水淹死，很多菜田被淹壞，推高糧食價格。

1966年6月13日的《工商日報》頭版，則大篇幅報道了雨災消息，事件令過百人死傷失踪，並報道了有木屋小童死裏逃生的經歷。（圖片來源：公共圖書館舊報紙） 大約50架車在1966年的「六一二雨災」被洪水沖下山，堆疊在明園西街，場面震撼。（圖片來源：政府新聞處）

1972年｜六一八雨災 山泥掩木屋 半山大廈塌 史上最多人亡

香港史上死亡人數最高的雨災，是1972年發生「六一八雨災」，事件中有156人死亡，117人受傷。當年由6月16日開始，本港連續3日下暴雨，每日降雨量超過200毫米，不但導致多處水浸，更引發多宗嚴重的山泥傾瀉事故。其中觀塘區，秀茂坪一幅山坡突然倒塌，大量山泥沖向翠屏道一帶的臨時安置區，掩埋了近百間木屋，造成71人喪生。在港島半山區，寶珊道亦出現嚴重山泥傾瀉，樓高12層的旭龢大廈在山泥衝擊下徹底倒塌，比鄰的景翠園亦遭到波及，最高四層樓被削走，釀成67人死亡。後來港英政府在1977年成立土木工程拓展署的前身「土力工程處」，規管山邊和斜坡設計及安全管理，類似事故才鮮見發生。

1972年六一八雨災，連日暴雨引發秀茂坪發生山泥傾瀉，沖毀大批木屋，造成71喪生的嚴重事故。（圖片來源：政府新聞處） 1972年六一八雨災的港島半山寶珊道山泥傾瀉災場，釀成67人死亡。（圖片來源：九七日誌 政府新聞處）

2023年｜黑雨持續16小時 柴灣停車場沒頂 黃大仙站水浸停運

今年（2023年）9月香港經歷了一場世紀暴雨。受早前在香港以東約400公里登陸的熱帶氣旋「海葵」影響，香港天文總部在9月8日下午11時至午夜12時的1個小時間，錄得158.1毫米的雨量，打破1884年以來的紀錄，並於下午11時05分發出「黑色暴雨」警告。結果，「黑雨」警告一直維持了16.5個小時，直至翌日下午3時40分才結束，成為香港歷史上生效時間最長的「黑雨」。

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2023年9月香港發出「史上最長命」的黑色暴雨警告，生效時間長達16個小時，其中黃大仙站遭雨水倒灌，水位及膝，一度需要封站維修。（圖片來源：Getty） 2023年9月香港經歷了一場自1884年以來最嚴重的暴雨，柴灣成重災區，洪水從山上傾瀉而下，環翠邨有停車場水深升至2米，汽車遭淹沒。（網上圖片）

大雨導致山洪暴發，重災區之一的柴灣，雨水從墳場高處的山坡傾瀉而下，山下多處地方水浸。其中柴灣環翠邨停車場更遭沒頂，水位逼近兩米，有車主來不及駛走汽車，多輛座駕被淹沒。另外黃大仙亦成澤國，港鐵黃大仙站因雨水倒灌，整個站要關閉，途經的觀塘綫列車不停黃大仙站。比鄰的黃大仙中心地庫同樣整層被淹沒，商戶損失慘重。政府表示，截至9月8日下午1時許，醫管局共接獲110人報稱因黑雨受傷。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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