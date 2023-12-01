香港電訊5G天氣儀 助學生分析數據

近年中小學均大力推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，並需要科技支援。西貢崇真天主教學校(小學部)最近與香港電訊旗下HKT education合作，成為首間在校內添置5G天氣儀的學校。5G天氣儀用於大範圍收集大量天氣數據，讓同學於上學前，先上校網查看學校的天氣情況，多帶衣服作不時之需，更讓低年班學生學習基礎氣象知識，並培養同學整合數據的能力。香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，5G網絡傳輸高速及穩定，把本地數據以每2秒一次的頻率，上傳至雲端伺服器加以分析。整套裝置更由太陽能供電，不用拉數據線跟電線，有別於傳統校園的天氣監察系統。

5G天氣儀具七個傳感器

林國誠向記者解釋「5G天氣儀」的用法，這個天氣儀的特別之處，在於具有風向、太陽輻射、光合有效輻射、紫外線強度、遮蔽罩、風速及雨量筒7個傳感器。其中遮蔽罩還能夠收集測量相對濕度、體感溫度、細懸浮微粒密度、大氣壓力、光照強度等多種環境數據。該儀器是以CSL的5G技術作全面支援，相比傳統的無線電傳輸技術，可以做到「高網速、低延遲」的效果，最快可以每兩秒上載數據到雲端一次，而且能於大範圍收集大量天氣數據，並永久儲存。其安裝需求更是簡單方便，不用拉數據線跟電線，只要利用太陽能板提供可再生能源。

當收集所有實時數據後，學校可透過HKT education物聯網(IoT)網關盒將本地數據集成及上傳到雲服務伺服器，並用在大數據計算上，再配合HKT education的課程，教學生如何整合數據。

為本港培養科研人才

林國誠希望可以投入各種技術，包括在學術和應用層面，以便從小開始為本港培養科研人才。他說：「很佩服學生，自小就能有相關經驗，跟他們說全球暖化，原本沒有甚麼概念；但當看到測量數字有分別時，他們便會去思考怎樣做成，這是個很成功的例子。」例如IoT智能數據分析課程，5G網絡技術、micro:bit操作家居智能化的設備、5G技術傳輸數據到雲端平台並分析相關氣象數據，以及5G天氣儀收集到的環境數據，包括因應天氣狀況或模擬自動化場景並應用於真實家居場景等，助學生思考如何解決生活問題，將環保意識概念帶入日常環境中。