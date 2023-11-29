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2023-11-29 12:35:00

馬會投注APP全新功能「馬上發現」 訂閱心水資訊由你話事

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馬會投注APP全新功能「馬上發現」 訂閱心水資訊由你話事

馬會投注APP全新功能「馬上發現」 訂閱心水資訊由你話事

「馬會投注三合一」App推出嶄新功能—「馬上發現」，提供個人化的賽事資訊及分析，更為一眾馬迷搜羅了馬場、投注站及體驗店的最新活動資訊及專屬禮遇等。以下是「馬上發現」的三大重點功能：


自訂制個人化賽馬資訊

「馬上發現」可以讓用戶於十大資訊類型當中，訂閱自己感興趣的題目，包括投注攻略、賽日焦點、馬匹的日常、馬圈花絮，餐飲及活動資訊等，更精準地捕捉用戶需要。用戶更可訂閱自己喜歡的騎師、練馬師及馬匹，第一時間緊貼最新動態。

用戶可設定自己對賽馬的喜好和熟悉程度，接收個人化內容，更可訂閱自己喜歡的騎師、練馬師及馬匹。

用戶可設定自己對賽馬的喜好和熟悉程度，接收個人化內容，更可訂閱自己喜歡的騎師、練馬師及馬匹。

於個人精選一欄可快速查看訂閱了的資訊。「賽馬知多D」專欄則透過漫畫、影片介紹賽馬入門知識，照顧新手的需要。

於個人精選一欄可快速查看訂閱了的資訊。「賽馬知多D」專欄則透過漫畫、影片介紹賽馬入門知識，照顧新手的需要。

「揀馬世一」 KOL賽日心水搶先看

不少馬迷投注前都會參考下名家或KOL的心水及分析。「馬上發現」當中的「揀馬世一」提供了四位KOL每個賽日的各場心水選擇*，更有短片分享投注策略及揀馬心得。只要按「投注」，便可以將KOL的心水選擇即時加入注頊，非常方便。想知KOL的揀馬實力如何，可以密切留意排行榜，KOL每場命中的心水將會換轉為分數並用作排名，亦記錄了過往揀馬的命中率供馬迷參考。

值得留意的是現正佔據榜首的人氣賽馬KOL Renee 何萬莉便於過去的11月26日賽日，成功揀中5場心水，當中包括第一場「洪運派彩」搭「天使獵人」16倍的位置Q。而11月22日賽日亦曾揀中了第五場「建測羣英」搭「鋒芒勁露」20倍的位置Q。連續兩期揀中冷門，實力不容忽視！

「揀馬世一」KOL會於每個賽日提供各場心水選擇。排行榜記錄了賽馬KOL過往揀馬的分數、命中率及走勢排名。

「揀馬世一」KOL會於每個賽日提供各場心水選擇。排行榜記錄了賽馬KOL過往揀馬的分數、命中率及走勢排名。

人氣賽馬KOL Renee 何萬莉便於過去的11月26日賽日，成功揀中5場心水，當中包括第一場「洪運派彩」搭「天使獵人」16倍的位置Q。

人氣賽馬KOL Renee 何萬莉便於過去的11月26日賽日，成功揀中5場心水，當中包括第一場「洪運派彩」搭「天使獵人」16倍的位置Q。

領取專享禮遇及非凡體驗

「馬上發現」搜羅了馬場、投注站及體驗店的活動資訊及專屬禮遇等最新情報的最新情報。用戶於登入投注戶口後，更有機會獲取專屬禮遇或獲邀參與馬場及體驗店的精彩活動。

用戶亦可透過右上方的日曆隨時隨地查閱及瀏覽即將舉行的賽事和活動，一覽無遺。

用戶亦可透過右上方的日曆隨時隨地查閱及瀏覽即將舉行的賽事和活動，一覽無遺。

立即體驗：https://bit.ly/47iEYTD

*所有資料只供參考，並不代表香港賽馬會的立場，亦不構成任何建議。
入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

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