馬會投注APP全新功能「馬上發現」 訂閱心水資訊由你話事

「馬會投注三合一」App推出嶄新功能—「馬上發現」，提供個人化的賽事資訊及分析，更為一眾馬迷搜羅了馬場、投注站及體驗店的最新活動資訊及專屬禮遇等。以下是「馬上發現」的三大重點功能：

自訂制個人化賽馬資訊 「馬上發現」可以讓用戶於十大資訊類型當中，訂閱自己感興趣的題目，包括投注攻略、賽日焦點、馬匹的日常、馬圈花絮，餐飲及活動資訊等，更精準地捕捉用戶需要。用戶更可訂閱自己喜歡的騎師、練馬師及馬匹，第一時間緊貼最新動態。

「揀馬世一」 KOL賽日心水搶先看 不少馬迷投注前都會參考下名家或KOL的心水及分析。「馬上發現」當中的「揀馬世一」提供了四位KOL每個賽日的各場心水選擇*，更有短片分享投注策略及揀馬心得。只要按「投注」，便可以將KOL的心水選擇即時加入注頊，非常方便。想知KOL的揀馬實力如何，可以密切留意排行榜，KOL每場命中的心水將會換轉為分數並用作排名，亦記錄了過往揀馬的命中率供馬迷參考。



值得留意的是現正佔據榜首的人氣賽馬KOL Renee 何萬莉便於過去的11月26日賽日，成功揀中5場心水，當中包括第一場「洪運派彩」搭「天使獵人」16倍的位置Q。而11月22日賽日亦曾揀中了第五場「建測羣英」搭「鋒芒勁露」20倍的位置Q。連續兩期揀中冷門，實力不容忽視！

人氣賽馬KOL Renee 何萬莉便於過去的11月26日賽日，成功揀中5場心水，當中包括第一場「洪運派彩」搭「天使獵人」16倍的位置Q。