黃家和用餐遇不禮貌對待 捉住經理教訓10分鐘批趕客

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦成「受害者」，他在電台透露近日到中環一間剛完成裝修的「大學中餐廳」與友人用膳時遇到不禮貌對待，期間捉住一名「嬉皮笑臉」的經理教訓10分鐘，批評對方趕客，「我擺緊錢落你袋」。

港人北上消費熱潮持續，不少本地食肆結束營業，市民批評餐飲業問題多多，態度問題更成眾矢之的。近年多次接受傳媒訪問的香港餐飲聯業協會會長黃家和亦成「受害者」，他在電台透露近日到中環一間剛完成裝修的「大學中餐廳」與友人用膳時遇到不禮貌對待，期間捉住一名「嬉皮笑臉」的經理教訓10分鐘，批評對方趕客，「我擺緊錢落你袋」。

點菜後45分鐘方知送錯枱 及後被要求「埋單」

黃指當日與數位內地朋友晚膳，同場巧遇政務司副司長卓永興。他指當晚店內入座不多，但送菜速度較慢，15分鐘才逐碟送上，惟一碟雞的菜式等了45分鐘都沒回音，「後來我去問，佢先話『碟雞已經畀咗人』。」他再等10分鐘後仍沒有回音，於是走到櫃檯表明取消訂單。

批對方嬉皮笑臉漫不經心

及後該名員工在未有召喚之下，突主動拿單前來要求埋單。黃對該人服務態度十分不滿，問對方是否經理，對方自稱「半個經理」，於是他「教訓」了對方約10分鐘，「你咁嘅服務態度真係趕緊客」，又言香港餐飲業水深火熱，港人北上消費，如此服務態度實在不行，他指對方表面態度恭敬，但臉上嬉皮笑臉、漫不經心，認為對方不適合在此行業工作，需要重新訓練，「我擺緊錢落你袋」。