黎智英案｜控方指黎社交網追蹤多國政要　指示員工勿針對特朗普以保命 (更新)

【17:43更新】 《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，涉嫌違反《港區國安法》案件，今日(3日)繼續借用西九龍裁判法院進入第五日審訊，由3名《港區國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。控方繼續讀出開案陳詞，舉列《蘋果》一系列報道，包括反修例遊行前，黎智英指示張劍虹訪問銅鑼灣書店林榮基，及訪問前港督彭定康，「號召更多人上街」，又在反修例運動爆發後，黎涉指示《蘋果》發布煽動刊物，鼓勵群眾示威。控方又指黎的社交網站追蹤多個政要，以及指示員工勿針對特朗普以保命。

控方：黎指示訪問彭定康林榮基 號召市民上街示 威

被告黎智英今早由囚車押送到庭，他身穿深藍色外套應訊，微笑對親友點頭揮手。律政司副刑事檢控專員周天行繼續讀出開案陳辭，並呈遞黎智英的通訊紀錄，內容提及在2019年4月26日，黎智英經WhatsApp指示時任《蘋果》社長張劍虹訪問銅鑼灣書店林榮基，「鼓勵公眾參與後日的遊行」，翌日《蘋果》以頭版報道林榮基訪問，引述林呼籲市民「守護香港明日上街」。

控方又指，在4月27日，黎智英經WhatsApp指示張劍虹「想想其他號召群眾參加反修例遊行的方法」，並轉發他托「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)聯絡前港督彭定康的信息予張，指「泛民主派想拜託你做件事」，指示張劍虹訪問彭定康，號召更多人上街。《蘋果》同日在即時新聞發布訪問，翌日的報章亦有相關報道。

控方亦提及在《逃犯條例》修訂撤回後，《蘋果》仍持續發布煽動刊物，並發表《天下制裁集會》詳情，鼓勵讀者上街示威，倡議國際社會支持對抗特區政府和中央。控方又列舉《蘋果》在黎智英的指示下，在2019年6月至翌年1月發布多篇煽動刊物，包括《和變勇「是政權，逼我進化」》、《屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武/三罷》等文章，內容呼籲示威者團結，提倡暴力。

法官詢問追蹤政要有何意 質疑僅顯示對國際事務有興趣

到2020年5月，有消息指北京會在香港推動《國安法》，控方指黎智英按照Mark Simon的建議，開設Twitter(現稱X)帳戶，當中追蹤多國政要，包括美國時任副總統彭斯、時任國務卿蓬佩奧，以及台灣總統蔡英文等，同時黎應華府專家建議，開設《蘋果日報》英文版，作為尋求外國敵對香港的平台，爭取政要訂閱，又指示時任《蘋果》社長張劍虹，要求國際組同事不要跟《紐約時報》及《CNN》針對特朗普，因為《蘋果》要靠特朗普支持保命等。

法官李運騰一度問黎智英追蹤多國政要反映甚麼，控方周天行回應指，可展示黎與他人的聯繫及他的心態，惟遭李官質疑，只能顯示黎對國際事務有興趣，控方就重申，可以證明黎知悉Twitter內容。

本案涉及「串謀刊印煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」等罪，黎智英及《蘋果日報》公司代表否認全部控罪。案件預計審理80天。