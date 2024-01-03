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2024-01-03 17:50:00

黎智英案｜控方指黎社交網追蹤多國政要　指示員工勿針對特朗普以保命 (更新)

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黎智英案件今日在西九龍裁判法院進入第五日審訊。(美聯社)

黎智英案件今日在西九龍裁判法院進入第五日審訊。(美聯社)

【17:43更新】壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，涉嫌違反《港區國安法》案，今日(3日)繼續借用西九龍裁判法院進入第五日審訊，由3名《港區國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理控方繼續讀出開案陳詞，舉列《蘋果》一系列報道，包括反修例遊行前，黎智英指示張劍虹訪問銅鑼灣書店林榮，及訪問前港督彭定康，「號召更多人上街」，又在反修例運動爆發後，黎涉指示《蘋果》發布煽動刊物，鼓勵群眾示威。控方又指黎的社交網站追蹤多個政要，以及指示員工勿針對特朗普以保命。

控方：黎指示訪問彭定康林榮基　號召市民上街示

被告黎智英今早由囚車押送到庭，他身穿深藍色外套應訊，微笑對親友點頭揮手律政司副刑事檢控專員周天行繼續讀出開案陳辭，並呈遞黎智英的通訊紀錄，內容提及在2019年4月26日，黎智英經WhatsApp指示時任《蘋果》社長張劍虹訪問銅鑼灣書店林榮基，「鼓勵公眾參與後日的遊行」，翌日《蘋果》以頭版報道林榮基訪問，引述林呼籲市民「守護香港明日上街」

控方又指，在4月27日，黎智英經WhatsApp指示張劍虹「想想其他號召群眾參加反修例遊行的方法」，並轉發他托「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)聯絡前港督彭定康的信息予張，指「泛民主派想拜託你做件事」，指示張劍虹訪問彭定康，號召更多人上街。《蘋果》同日在即時新聞發布訪問，翌日的報章亦有相關報道

控方亦提及在《逃犯條例》修訂撤回後，《蘋果》仍持續發布煽動刊，並發表《天下制裁集會》詳情，鼓勵讀者上街示威，倡議國際社會支持對抗特區政府和中央。控方又列舉《蘋果》在黎智英的指示下，在20196月至翌年1月發布多篇煽動刊物，包括和變勇「是政權，逼我進化」》、屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武/三罷》等文章，內容呼籲示威者團結，提倡暴力。

法官詢問追蹤政要有何意   質疑僅顯示對國際事務有興趣

到2020年5月，有消息指北京會在香港推動《國安法》，控方指黎智英按照Mark Simon的建議，開設Twitter(現稱X)帳戶，當中追蹤多國政要，包括美國時任副總統彭斯、時任國務卿蓬佩奧，以及台灣總統蔡英文等，同時黎應華府專家建議，開設《蘋果日報》英文版，作為尋求外國敵對香港的平台，爭取政要訂閱，又指示時任《蘋果》社長張劍虹，要求國際組同事不要跟《紐約時報》及《CNN》針對特朗普，因為《蘋果》要靠特朗普支持保命等。

法官李運騰一度問黎智英追蹤多國政要反映甚麼，控方周天行回應指，可展示黎與他人的聯繫及他的心態，惟遭李官質疑，只能顯示黎對國際事務有興趣，控方就重申，可以證明黎知悉Twitter內容。

本案涉及「串謀刊印煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」等罪，黎智英及《蘋果日報》公司代表否認全部控罪。案件預計審理80天。

黎智英案報道一覽

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