《公務員守則》更新版公布　列明「政治中立」須以效忠國家為前提

公務員事務局今(7日)向全體公務員發出通告，頒布更新版《公務員守則》，即時生效，所有公務員和其他政府僱員都須遵守。更新版《守則》是因應涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例》在3月生效，列明公務人員須為維護國家安全的工作，述明了公務員團隊須共同恪守的12項基本信念，並提到公務員「政治中立」原則必須以效忠國家和香港特區為前提。

更新版《守則》指，所有公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務，又批評過去曾經有人曲解「政治中立」的含意，公務員必須對此有所辨識和警惕，強調公務員「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提。

《守則》又說公務員絕不能因為個人政見而選擇性地拒絕、拖延或消極地執行個人未必認同的政府政策，抑或以任何其他方式，致使他人對政府採取不信任或敵視態度。

公務員事務局： 會分階段展開 解說工作

另外，更新版《守則》述明了公務員團隊須共同恪守的12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全、以民為本、政治中立、績效問責等，公務員亦必須遵守與更新版《守則》要求相符且切合社會對公務員的期望的操守準則。

公務員事務局局長楊何蓓茵說，政府會分階段展開宣傳、解說及培訓工作，包括由部門首長舉行簡介會、在多個政府辦公大樓進行巡迴展覽，以及將有關內容納入各級公務員培訓等。