「黃碼」者禁赴展覽 業界盼政府放寬

政府「3+4」檢疫安排今日正式生效，旅客的「疫苗通行證」在抵港第四至七日會轉為「黃碼」，期間不得進入舉辦會議、展覽或典禮等活動的場所。有展覽業界認為，新檢疫安排未有太大幫助，希望政府能容許他們有條件到訪參加展覽。消息指，政府正研究微調安排。

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡稱，海外買家在4日醫學監測期間仍持「黃碼」，不能參加展覽的限制會令他們卻步，措施對業界幫助不大。她建議政府在現有框架下多行一步，讓他們有條件地參與，如全部人戴口罩、場館禁止飲食和遵從社交距離限制等。籌辦展覽的公司董事李志生亦稱，難以理解禁止「黃碼」者參展的安排，認為他們搭公共交通或入商場風險更高。

醫務衛生局回覆指，政府知悉某些展覽活動只涉商務活動而不會對公眾開放，當局會考慮有關病毒傳播風險、經濟需要等因素，研究是否有空間進一步便利這些活動，並一如既往，適時及適當地調整防疫抗疫措施。

公會提醒外傭合約由抵港起計

外傭今起同樣可「3+4」檢疫，香港僱傭公會主席陳東風說，僱主難免擔心剛抵港外傭或帶病毒，故不想外傭即時回家，惟提醒外傭合約是由抵港日即時生效，故即使外傭沒有回家作醫學監察，仍需要支付薪酬。另外，昨有約9,800名合資格旅客獲安排提早完成檢疫，但衛生防護中心暫未統計到涉及提早完成檢疫人士的確診數字。