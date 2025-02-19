Ray Online｜淘寶包郵如「補刀」零售業？ 江玉歡：自提店氾濫貨品堆到行人路

網上購物模式愈見發達，不少消費者都傾向淘寶，對實體零售店需求大減，淘寶早前更推出購物滿99元包郵到港服務，更是恍如向零售結業潮「補多一刀」。立法會議員江玉歡表示，自提店愈開愈多，一包包貨品多到要放在店外行人路上，是香港零售業蕭條其中一個主因。
江玉歡昨日於社交平台發文，指有市民向她表示自提店愈開愈多，一包一包網購貨品多到要放在店外的行人路上，反映市民對網購的熾熱，亦是香港零售業蕭條的其中一個主因，「一間拍烏蠅的店舖若遇到自提店為鄰居，確實是現實的諷刺。」她指點解類似對零售業的影響相對在歐洲及日本出現較少，可能是因為他們售賣的貨品較有特色，較難在最大的幾間綜合平台購買，就算要買，顧客也要到商店的網站。
尖沙咀大舖也賣淘寶貨 陷惡性循環
江玉歡認為，市民在網上購物成了風氣，三年疫情更令他們對網購著迷，有時買回來的根本不合用，因價錢平「買了先算」，對荷包及環境責任偏低。「有時在家作盡職審查，必會發現不少物品也是網購回來，沒甚麼大作用，食之無味，棄之可惜」。她坦言現今零售業走出困局並不易，「有朋友說空舖幾年也難找租客，難怪連尖沙咀的大舖也在賣淘寶貨，進入一個惡性循環，一條街一個區剩賣淘寶貨，怎留得住遊客消費，怎叫香港人不北上消費呢？」
網民稱資訊透明化 港失「買辦角色」
有網民回應江玉歡稱「近排因為包郵呀嘛，咪多這相片情況，我記得未包郵前肯定無那麽多！」、「同一樣野大陸制，運來香港轉包裝，香港可能賣出三倍大陸價」、「香港的銷售一向都係買辦的角色，沒有自己的廠房，在以前資訊不發達的年代還可以賺點代購費。現在運輸方便和資訊透明化的情況下，沒獨特性的商品還不如跨境買更便宜」、「真是要有心理準備網購已經成為購物新常態！」、「特首說香港要轉型，融入國家發展大局，香港零售行業同樣也要轉型」、「咁你話香港有咩特色野賣啊，都係淘寶貨加價賣比巿民，售價貴巿民咪自己上網買」。