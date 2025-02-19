Ray Online｜淘寶包郵如「補刀」零售業？ 江玉歡：自提店氾濫貨品堆到行人路

網上購物模式愈見發達，不少消費者都傾向淘寶，對實體零售店需求大減，淘寶早前更推出購物滿99元包郵到港服務，更是恍如向零售結業潮「補多一刀」。立法會議員江玉歡表示，自提店愈開愈多，一包包貨品多到要放在店外行人路上，是香港零售業蕭條其中一個主因。

江玉歡昨日於社交平台發文，指有市民向她表示自提店愈開愈多，一包一包網購貨品多到要放在店外的行人路上，反映市民對網購的熾熱，亦是香港零售業蕭條的其中一個主因，「一間拍烏蠅的店舖若遇到自提店為鄰居，確實是現實的諷刺。」她指點解類似對零售業的影響相對在歐洲及日本出現較少，可能是因為他們售賣的貨品較有特色，較難在最大的幾間綜合平台購買，就算要買，顧客也要到商店的網站。