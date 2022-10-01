0+3｜陳智思：新加坡對外開放成大贏家　料港現先與國際通關是因為「入肉」

陳智思指，本港有不少外商已走，形容新加坡在疫情是贏家。(資料圖片)

政府放寬入境檢疫至「0+3」。行政會議前召集人陳智思在一個電視節目表示，歡迎政府放寬措施，認為能夠向商界和市民發出正面訊號，感受到香港正在復常，期望政府審視數據後，盡快進一步放寛至「0+0」。對於全球金融中心指數，本港被新加坡取代，跌出三甲，陳智思指，新加坡已經對外開放近一年，本港有不少外商已走，形容新加坡在疫情是贏家。

指部分 企業已離港 難短期回來

陳智思表示，過去一年，一些以香港作為亞太金融服務中心的企業已經離港，短期未必回來，惟一些以大中華區為主要業務的企業，首選仍是香港，就算短暫離開亦會回來，因為香港金融系統市場遠大於新加坡，不過他認為新加坡從全世界疫情方面來看是個贏家。

被問到政府堅持要清零是否拖慢了本港的經濟發展或復常，陳智思表示，國家與全世界的防疫態度和政策有著大不同，過往一段時間特區政府很矛盾，要思考如何做到兩面兼顧。對於現時是否選擇先顧及國際，陳智思指估計時間太長了，形容真的「入肉」了。

料 「0+0」方案遲早實施

陳智思又指，在各界強烈要求下，「0+0」方案遲早會實施，但相信政府目前仍要觀察數個月，確保放寬檢疫措施後不會影響醫療系統，才會考慮調整入境措施。至於何時與內地通關，他指取決於內地防控路線圖，相信即使能夠通關初期亦一定有配額，不會立即恢復以往的往來人流。

至於本港11月的國際金融峰會，出席者將會前往M+博物館參觀和用膳，惟目前持「黃碼」人士不可以入博物館，本身是M+董事局主席的陳智思指，戴口罩參觀博物館的風險不高，希望放寬「黃碼」人士不能進入博物館的限制。他又說，即使實施「0+0」，如果不取消落地檢測的問題，仍然很難吸引人來香港。