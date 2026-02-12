海關去年執法3.8萬宗案7成半涉及私煙 　有家長利用跨境學童偷運

海關去年偵破超過29,037宗私煙案，按年上升36%，檢獲的私煙數量約6億支，共拘捕28,000人，當中單是在口岸被捕的入境旅客就有2.7萬人，大幅上升41%。海關形容走私方式是「螞蟻搬家」且層出不窮，例如將私煙包裹在身上面或收藏在內衣，亦有利用輪椅或嬰兒車收藏私煙過關，甚至有家長利用跨境學童偷運私煙。海關去年亦瓦解一個航空旅客走私煙集團，檢獲1,200萬支私煙及約140萬件另類吸煙産品，而另類吸煙産品案件有2,600宗，檢獲935萬件，拘捕2,559人。

毒品案數字比 前 年少 29%

非法油站案件共39宗，按年上升1.6倍，檢獲9.6萬公升；而走私燃油案件則有17宗，按年上升89%，檢獲2.3萬公升，上升3倍。毒品案方面，海關去年錄得961宗毒品案，數字比2024年少29%，但是檢獲7.5噸毒品，上升19%。涉及依托咪酯的案件則共有43宗，檢獲25.2公斤依托咪酯粉末及液體，以及4,387粒含有依托咪酯的煙彈。當中，七成毒品在機場檢取，船空旅客毒品案件共192宗，檢獲2.5噸毒品。

打擊走私方面，海關去年偵破286宗走私案件，按年上升22%，但檢獲物品總值42.17億元，按年減少2%。此外，海關去年偵破12宗洗黑錢案，涉款金額高達128億元，總共拘捕24人。海關發現不法分子會用新興手法買賣虛擬資産，或用偽冒貿易公司用作洗黑錢。