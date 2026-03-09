江玉歡嘆尖東「靜過歐洲」 《夜王》不再倡起賭場｜Ray Online

電影《夜王》令不少見證香港夜總會夜夜笙歌黃金年代的人回憶尖東繁盛畫面，新民黨立法會前議員江玉歡於社交平台分享周日(8日)晚上在尖東散步的照片，形容人數寥寥「靜過歐洲」，「諗起《夜王》，看到今天的尖東，不勝唏噓。」她建議為重拾尖東光芒，容許發展非舞廳的豪華會所，及考慮由馬會營運豪華小型賭場，方令尖東有機會成為銀座或小型豪華版拉斯維加斯。

垃圾桶空空如也 江玉歡周日晚上分享指自己從尖沙咀海邊散步到尖東，海邊雙行線泊滿旅遊巴，導遊的旗仔襯托著天橋上賣唱女郎的歌聲，「不知該用什麼形容詞來形容現場氣氛。」周日晚七時許，除了有酒席的酒樓和街角做得不錯的越南餐廳外，人數寥寥，就連兩位清潔工也只是忙於閑話家常，垃圾桶空空如也。她指街頭近日多了外國遊客，但如果他們住在尖東一帶的酒店，「晚上實在靜過歐洲」，感嘆「諗起《夜王》，看到今天的尖東，不勝唏噓。」

當局擬發展港鐵紅磡站及周邊用地，並將附近海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。江玉歡建議趁一年有幾千萬名旅客「打鐵襯熱」，首先重拾尖東的光芒，例如讓霓虹燈重現尖東，容許發展非舞廳的豪華會所，再加上豪華小型賭場，可考慮由馬會營運。江玉歡說，賭場並非如澳門般大眾化，而是像德國巴登巴登、維也納及摩納哥的質素，令尖東有機會成為銀座或小型豪華版拉斯維加斯。「難道香港作為國際金融中心及高才的匯聚地，也容不下一個具Class的高端消費及旅遊區。」

她說，尖東不期然令人想起歌舞昇平，她認為要證明香港「返晒嚟」，除了股市旺，尖東的燈光也少不得。