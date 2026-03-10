Ray Online｜同黨隔空駁火　何敬康反對尖東搞賭場　江玉歡：點解唔可以天馬行空？

香港點樣發展夜經濟，社會上意見紛紜。新民黨前立法會議員江玉歡提出應該令霓虹燈重現尖東，容許發展豪華會所加豪華小型賭場。不過，黨友何敬康就話中央早已經表態唔支持香港發展賭場，直言有關建議冇咩意義。 何敬康喺社交網站不點名回應江玉歡嘅建議，話：「最近有人提議，香港應該在尖東發展小型賭場和豪華會所（非舞廳），以重振往昔繁華。但提出建議的人又是否知道，早於1999年，時任國務院副總理錢其琛已經一錘定音，明確表示中央不支持香港發展賭場？」

一向支持香港發展夜經濟同盛事經濟嘅何敬康，同意香港應該重拾昔日夜生活嘅輝煌，但必須從實際情況提出建議，而唔係天馬行空。他認為香港目前允許嘅博彩項目中，賽馬經濟正係應該大力推動嘅一環。佢促請馬會、旅發局等加大宣傳，更好推廣香港嘅旅遊形象。

反問為何不能天馬行空 至於江玉歡亦喺Facebook不點名反駁，話：「香港正需要這類Brainstorming(腦震盪) 式的討論，每一個好的建議都是最初由一個意念及無數的討論而起，如果一有意念就被『擊落』，甚至乎不鼓勵往後的討論，社會怎會有進步？相信我們的官員及立會議員絕對希望市民大眾就經濟民生事多提建議。」江玉歡仲反問喺今日嘅香港，點解唔可以提天馬行空嘅意念呢？