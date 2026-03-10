Ray Online｜含著金鎖匙出世？　霍啟剛：由細到大都無保鏢

作為「富三代」，立法會議員霍啟剛接受主持人陳志雲電台節目訪問透露，其實唔只佢，連佢爸爸同爺爺都從來冇保鏢跟身，又話細個成日搭巴士同小巴。
訪談節目中，霍啟剛傾到家庭，形容爺爺霍英東喺屋企好有權威，只要爺爺在場，大家自然會靜落嚟，好似有強大嘅氣場。佢分享爺爺唔多講嘢，只係鍾意傾運動，特別緊張屋企人有冇做運動。
有次霍啟剛畀爺爺捉去打網球，以為係陪佢對打。點知爺爺係同教練對打，霍啟剛就喺側邊坐足兩個鐘幫手打氣。霍英東有各種養身妙方﹕「佢話食木瓜好，日日就食木瓜，成間屋都係木瓜味，好彩唔係榴槤。」
好多人覺得霍震霆個樣「好惡」，霍啟剛笑住話只是對外形象，父親其實好冇所謂，仲好「Chill(放鬆)」，相處嗰陣唔會受到責備。至於媽媽朱玲玲，霍啟剛坦言係影響佢最深嘅人。佢形容父母性格截然不同，媽媽為人一絲不苟，對佢嘅管教從不鬆懈﹕「我都46歲，佢都仲係度教緊仔。成日話做人最緊要善良，唔好成日遲到。」
追求「跳水皇后」郭晶晶
提到太太「跳水皇后」郭晶晶，霍啟剛直言當年兩人戀情登上雜誌封面，即刻接到爸爸打嚟﹕「你搞咩嘢？運動員嚟喎!」被問到求婚過程，霍啟剛透露當時喺沙灘準備咗精緻晚餐，用誠意打動郭晶晶。陳志雲追問當時有冇下跪，霍啟剛笑住答:「喺沙灘有個地方啱啱好，大家坐喺度，所以唔使跪。」
兩人相處方面，霍啟剛話自己做事齊整，連銀包嘅紙幣都要排列整齊，反而太太性格隨和，兩人互補不足。霍啟剛大讚太太將所有心血放喺三個仔女嘅成長上，太太曾形容自己讀咗三次聖保羅小學。隨住仔女長大，郭晶晶希望投放更多時間喺慈善事業，特別關注眼部健康，亦希望以自身經驗回饋跳水運動。