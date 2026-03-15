鄧炳強：香港恐襲風險級為「中度」籲市民居安思危

保安局局長鄧炳強出席港台節目《舊日的足跡》指出，香港的罪案率為世界最低，屬相當安全城市。他指出，本港每平方公里的閉路電視數量相對其他地方為低，惟不同地方經驗顯示，閉路電視有助防止罪案及提升破案效率；雖然警方現時約有,5000人手空缺，但可善用科技協助邊境巡邏及追捕疑犯，並將人手投放至新口岸。
鄧炳強又提到，過去五、六年社會相對穩定，除維護國家安全及保障市民生命財產外，當局亦增加便商利民工作，包括便利旅客來港，以平衡社會發展的需求。儘管全球局勢紛亂，俄烏戰事未完結，中東又發生戰爭，鄧炳強強調，香港恐襲風險級別目前是「中度」，意即香港作為國際大都會及金融中心，有受襲的風險，但目前未有確實情報顯示會發生襲擊。
籲市民保持警覺居安思危
他表示，香港要居安思危，做好準備，政府有完備的反恐系統，包括預防、應變及復原，但市民的協助至關重要。他呼籲市民保持警覺，若發現可疑情況，例如鄰居突然遷入且行動神秘，應立即透過反恐熱線「63-666-999」向警方報告，做到「見疑即報」。萬一不幸遇上恐襲，鄧炳強醒市民要緊記「閃、避、求」，即盡快「閃」離現場，若無法離開則尋找地方躲「避」，並在安全情況下報警「求」助。
稱受制裁「現已習慣、影響不大」
至於受制裁，他坦言初時因失去銀行戶口令自動轉帳失效，但現已習慣，認為影響不大。展望明年政府換屆，他表示會做好工作，並永遠支持行政長官李家超帶領團隊服務市民。