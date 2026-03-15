鄧炳強：香港恐襲風險級為「中度」籲市民居安思危

保安局局長鄧炳強出席港台節目《舊日的足跡》指出，香港的罪案率為世界最低，屬相當安全城市。他指出，本港每平方公里的閉路電視數量相對其他地方為低，惟不同地方經驗顯示，閉路電視有助防止罪案及提升破案效率；雖然警方現時約有,5000人手空缺，但可善用科技協助邊境巡邏及追捕疑犯，並將人手投放至新口岸。

鄧炳強又提到，過去五、六年社會相對穩定，除維護國家安全及保障市民生命財產外，當局亦增加便商利民工作，包括便利旅客來港，以平衡社會發展的需求。儘管全球局勢紛亂，俄烏戰事未完結，中東又發生戰爭，鄧炳強強調，香港恐襲風險級別目前是「中度」，意即香港作為國際大都會及金融中心，有受襲的風險，但目前未有確實情報顯示會發生襲擊。