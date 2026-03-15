熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-15 11:31
更新：2026-Mar-15 11:31

鄧炳強：香港恐襲風險級為「中度」籲市民居安思危

分享：
鄧炳強表示，香港恐襲風險級為「中度」。(資料圖片)

鄧炳強表示，香港恐襲風險級為「中度」。(資料圖片)

adblk4

保安局局長鄧炳強出席港台節目《舊日的足跡》指出，香港的罪案率為世界最低，屬相當安全城市。他指出，本港每平方公里的閉路電視數量相對其他地方為低，惟不同地方經驗顯示，閉路電視有助防止罪案及提升破案效率；雖然警方現時約有,5000人手空缺，但可善用科技協助邊境巡邏及追捕疑犯，並將人手投放至新口岸。

鄧炳強又提到，過去五、六年社會相對穩定，除維護國家安全及保障市民生命財產外，當局亦增加便商利民工作，包括便利旅客來港，以平衡社會發展的需求。儘管全球局勢紛亂，俄烏戰事未完結，中東又發生戰爭，鄧炳強強調，香港恐襲風險級別目前是「中度」，意即香港作為國際大都會及金融中心，有受襲的風險，但目前未有確實情報顯示會發生襲擊。

adblk5

籲市民保持警覺居安思危

他表示，香港要居安思危，做好準備，政府有完備的反恐系統，包括預防、應變及復原，但市民的協助至關重要。他呼籲市民保持警覺，若發現可疑情況，例如鄰居突然遷入且行動神秘，應立即透過反恐熱線「63-666-999」向警方報告，做到「見疑即報」。萬一不幸遇上恐襲，鄧炳強醒市民要緊記「閃、避、求」，即盡快「閃」離現場，若無法離開則尋找地方躲「避」，並在安全情況下報警「求」助。

全球最安全地方2025｜（am730製圖） 全球最安全地方2025｜澳洲、克羅地亞、德國（am730製圖） 全球最安全地方2025｜加拿大、比利時、匈牙利（am730製圖） 全球最安全地方2025｜日本、馬來西亞、荷蘭（am730製圖） 全球最安全地方2025｜斯洛文尼亞、芬蘭、捷克（am730製圖） 全球最安全地方2025｜新加坡、葡萄牙、丹麥（am730製圖） 全球最安全地方2025｜紐西蘭、奧地利、瑞士（am730製圖） 全球最安全地方2025｜冰島、愛爾蘭（am730製圖）

稱受制裁「現已習慣、影響不大」

adblk6

至於受制裁，他坦言初時因失去銀行戶口令自動轉帳失效，但現已習慣，認為影響不大。展望明年政府換屆，他表示會做好工作，並永遠支持行政長官李家超帶領團隊服務市民。

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務