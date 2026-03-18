Ray Online｜卓永興當差時掃黃指「開了眼界」　一名年老女士開門時聲線「嬌滴滴」

政務司司長卓永興當年大學畢業，曾經服務警隊3年。佢話最有趣係駐守銅鑼灣警署任職特別職務隊，負責調查「黃、賭、毒」案件，見盡人生百態。佢有次去俗稱「一樓一」嘅色情場所查牌，遇到一位女士令佢大開眼界喎！
卓永興接受節目主持人陳志雲訪問，提到當年喺警隊曾經擔任5個崗位，包括便裝、軍裝、刑偵人員訓練、機動部隊同衝鋒隊。佢憶述：「喺銅鑼灣做雜更嗰陣時，我應該一共拉過28單案，淨係甩過一單。黃賭毒，其實嗰度『黃』少，『賭、毒』多。我叫卓永興，永興街由街頭拉到街尾。」佢分享有次去「一樓一」查牌，當時應門嘅女士把聲好嬌滴滴，話：「嚟～」。一開門，卓永興發現對方嘅年紀應該仲大過佢而家，「但佢個廳坐幾個客喺度，佢逐個逐個招呼」。
人望高處投考政務主任
不過，卓永興只係當差短短3年。佢話警察生涯好開心，但後生嗰陣始終「人望高處」，希望嘗試行政同政策層面嘅工作，就轉去投考政務主任。至於公務生涯入面其中一段印象深刻嘅短期職務，就係2003年沙士爆發嗰陣任職食環署副署長，被時任政務司司長曾蔭權點名領導團隊應對危機。
卓永興話平時唔飲咖啡，飲完會好亢奮瞓唔著覺。但當時需要即時制定唔同場景嘅應變方案，就即刻泵兩杯齋啡。卓永興回想嗰陣「攞支筆出嚟寫十零個 Scenario（場景）就派功課。（我）揸著支令箭，諗咗呢8樣、10樣嘢，大家就返去做功課。當時有啲都幾高級嘅人問走得未？我話『你冇嘢，你走先』。」卓永興收到方案之後，即時批改再商議，同安排政務主任「照板煮碗」，形容自己「好似王大導演拍戲咁飛紙仔」。作為首位政務司副司長，被問到任期屆滿後會唔會退休，卓永興話要專注當下，因為忙緊處理大埔宏福苑事件。