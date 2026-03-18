Ray Online｜卓永興當差時掃黃指「開了眼界」　一名年老女士開門時聲線「嬌滴滴」

政務司司長卓永興當年大學畢業，曾經服務警隊3年。佢話最有趣係駐守銅鑼灣警署任職特別職務隊，負責調查「黃、賭、毒」案件，見盡人生百態。佢有次去俗稱「一樓一」嘅色情場所查牌，遇到一位女士令佢大開眼界喎！

卓永興接受節目主持人陳志雲訪問，提到當年喺警隊曾經擔任5個崗位，包括便裝、軍裝、刑偵人員訓練、機動部隊同衝鋒隊。佢憶述：「喺銅鑼灣做雜更嗰陣時，我應該一共拉過28單案，淨係甩過一單。黃賭毒，其實嗰度『黃』少，『賭、毒』多。我叫卓永興，永興街由街頭拉到街尾。」佢分享有次去「一樓一」查牌，當時應門嘅女士把聲好嬌滴滴，話：「嚟～」。一開門，卓永興發現對方嘅年紀應該仲大過佢而家，「但佢個廳坐幾個客喺度，佢逐個逐個招呼」。