Ray Online｜被盜樣貌聲線生成AI短片 霍啟剛斥誤導公眾：真係好困擾

人工智能AI生成技術愈見成熟，大眾開始真假難分，立法會議員霍啟剛在社交平台發文，稱自己的樣貌同聲線被AI盜用生成短片，直言「真係好困擾」，批評行為猖狂及嚴重誤導公眾。

他說：「老實講，我自己都感受好深」，指剛過去周末，又發現很多盜用其形象的AI影片，提取了其聲線、樣貌生成短片，「連我同事都話睇咗一段時間先發現原來係AI生成」，指過去半年隨住AI技術愈趨普及，情況愈嚟愈誇張，至今已經處理數千條內容，要安排同事專責跟進，「日日都要投訴溝通跟進，真係好困擾」！他指雖然影片加咗一行細字寫住「AI生成」，但根本唔明顯，一看就以為係他本人講嘅嘢，「呢個真係好離譜、好猖狂，嚴重誤導公眾」。

霍啟剛提到，最近有業界朋友投訴，說有人未經同意就盜用他們的樣貌和聲線製造假信息、甚至放到商業用途，直言本港現行法律對肖像權保護明顯不足，針對AI生成內容仍然係空白。

內地舖頭用其照片賣廣告 難以個人身份追究

霍啟剛又指，有一次去完內地考察，於火車站見到有舖頭直接喺用其照片賣廣告，他之後通過不同部門了解，指內地雖然有肖像權法例，但如果以個人身份追究，「無一個專業團隊係好難」，因中間會涉及好多舉證，例如需證明自己損失數字等，要起訴執法並不容易。

他指未來AI成本若再普及下降，該類魚目混珠、詐騙手段只會更多更猖獗，會影響一個人聲譽及個人權益。他會繼續於立法會跟進相關議題，要求政府盡快採實際行動，保護每人肖像及聲音權益。