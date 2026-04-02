涉寄逾千蚊圖賄入境處申永居 36歲女准保釋5月再訊

另一項控罪指，被告涉多次反抗廉署人員把她從入境處總部(圖)帶往廉署的辦事處作進一步調查。(資料圖片)

廉政公署周三（4月1日）落案起訴一名36歲女子，控告她涉嫌就其永久居留申請，投遞一封內附1,100港元和100人民幣現金的信件行賄入境事務處人員。案件今日（4月2日）在觀塘裁判法院提訊。署理主任裁判官鍾明新將案件押後至5月28日再訊，期間被告獲准保釋。

36歲被告汪素冰報稱無業，被控一項向公職人員提供利益罪，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條，以及一項抗拒或妨礙廉署人員執行職責，違反《廉政公署條例》第13A條。

被告曾於2018年中至2020年初以學生簽證來港留學，其後再以訪客身分來港，並曾有逾期居留的紀錄，於2025年案發時正申領香港特別行政區永久性居民身份證。根據相關程序，被告必須先向入境處申請核實是否符合永久居留的資格，而該申請為免費。由於被告未能符合在港通常居往7年的要求，其申請被拒絕。