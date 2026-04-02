涉寄逾千蚊圖賄入境處申永居 36歲女准保釋5月再訊

廉政公署周三（4月1日）落案起訴一名36歲女子，控告她涉嫌就其永久居留申請，投遞一封內附1,100港元和100人民幣現金的信件行賄入境事務處人員。案件今日（4月2日）在觀塘裁判法院提訊。署理主任裁判官鍾明新將案件押後至5月28日再訊，期間被告獲准保釋。
36歲被告汪素冰報稱無業，被控一項向公職人員提供利益罪，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條，以及一項抗拒或妨礙廉署人員執行職責，違反《廉政公署條例》第13A條。
被告曾於2018年中至2020年初以學生簽證來港留學，其後再以訪客身分來港，並曾有逾期居留的紀錄，於2025年案發時正申領香港特別行政區永久性居民身份證。根據相關程序，被告必須先向入境處申請核實是否符合永久居留的資格，而該申請為免費。由於被告未能符合在港通常居往7年的要求，其申請被拒絕。
多次反抗廉署人員執行職責
其後，被告於2025年9月17日向入境處投遞一封內附現金的信件。控罪指被告涉嫌於當日向入境處居留權組人員提供現金賄賂共1,100港元和100人民幣，以協助被告批出其核實身份證資格的申請。廉署接獲入境處轉介貪污投訴而展開調查。
另一項控罪指，被告於2025年10月8日在將軍澳入境處總部行政大樓，抗拒或妨礙廉署人員執行職責。被告當日多次反抗廉署人員把她從入境處總部帶往廉署的辦事處作進一步調查。