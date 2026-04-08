鄧炳強稱本港仍面對四大國安風險　六策略打擊包括強化情報體系

保安局局長鄧炳強指出，香港仍面對四大國安風險，包括外部敵對勢力持續抹黑、潛逃者勾結外部勢力、本土恐怖主義宣揚違法行為以及「軟對抗」煽動仇恨，形容維護國家安全的鬥爭從未停止，外部勢力虎視眈眈、伺機而動；保安局與紀律部隊會切實履行維護國安的責任，有力執法。

鄧炳強接受多份報章訪問時表示，保安局及各紀律部隊會繼續守護本土安全，將採取六大策略打擊「軟對抗」等國安風險，包括強化情報體系、堅決執法、反駁虛假信息、完善法律與執行機制、加強跨部門協作和推動全民國家安全教育。 下周三（15日）將迎來第十一個「全民國家安全教育日」，鄧炳強表示，當日將舉行講座，屆時將有國家領導人發言，並邀請專家學者就國家安全議題進行討論。同日上午，警察學院將舉行升旗禮，下午則舉行全港中小學國家安全常識問答比賽。此外，各紀律部隊及輔助部隊陸續舉行開放日，讓市民近距離了解部隊的專業工作，加深對國家安全的認知。

清潔工發現危害國安標語 要履行通報責任 鄧炳強強調，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，亦是全體公務員的共同責任，政府早前已發出相關指引，提升政府人員的國安風險意識。他舉例，即使是前線清潔工人，若在工作中發現危害國家安全的標語，除了立即清除外，亦要履行通報責任。