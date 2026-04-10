兩內地女涉假學歷詐騙被控 訛稱加州大學畢業獲港大錄取 囚4個月

再揭發有人以假學歷申請來港，兩案涉兩名內地女子。當中24歲內地女訛稱已獲美國學士學位，圖騙取入境證並獲港大工程碩士課程錄取；昨於東區裁判法院承認欺騙手段取得服務罪，判囚4個月。另一名39歲持雙程證女子訛稱有泰國一大學學位，申請「優才計劃」來港，昨於沙田裁判法院再訊，終准以2,000元簽保守行為2年。 來自河南省、持雙程證的24歲內地女子王一涵，報稱無業。案情指，港大於2023年3月8日收到其報讀工程碩士課程的申請，被告訛稱已於2022年取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程學士學位，GPA(成績平均績點)為3.81，港大亦透過郵件收到被告提供的學歷證明文件。同年被告獲港大錄取，並向入境處申請來港就讀入境許可，同樣向處方報稱曾獲加州大學學位。

港大接投訴揭發案件 至2024年3月，港大接獲投訴指被告使用假學歷申請入學，隨即向加州大學洛杉磯分校查詢，確認被告未在該校就讀及獲發任何證書後報警，被告的港大學位在同年底被終止，被告亦一度被通緝，後於去年12月在羅湖被捕。警誡下，被告承認自己畢業於河南大學，透過中介取得虛假學歷證明，騙得港大錄取；昨於東區裁判法院承認1項以欺騙手段取得服務罪。 辯方求情時呈上被告及其父母求情信，指被告深感後悔，雙親患病及須做手術，因被告不在家鄉而一直拖延治療；又指被告有做義工，望法庭寬大處理。裁判官高偉雄判刑時指被告罪行嚴重，目的明顯是增加被錄取的機會，或剝奪了其他申請人入讀港大的機會，故必須判處阻嚇性刑罰，以防止同類事件再發生，終判處監禁4個月。

雙程證女訛稱擁泰國大學學位申請優才計劃 另一名39歲持雙程證女子劉碧璇，前年透過優秀人才入境計劃申請在港居留入境許可，當時她報稱擁有泰國先皇理工大學學位，並附上畢業證書副本及成績表。處方認為申請有可疑，向先皇理工大學核對資料，對方否認文件屬實；處方遂於去年8月6日拒絕申請。 被告被捕後遭扣留查問，完成法律程序後會離開香港。她被控一項「安排使用虛假文書」罪，昨日於沙田裁判法院再訊；裁判官黃國輝准以2,000元簽保守行為2年，期間不得干犯與入境條例相關的行為，並下令被告須付500港元訟費。