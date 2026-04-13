反修例被捕未檢控者推「特別項目」鄧炳強：不設底線可主動參與

反修例事件至今近7年，逾7千人被捕未被檢控。政府早前推出「特別項目」，讓他們獲更生機會。保安局長鄧炳強昨稱，「特別項目」不設任何「底線」，任何人都可主動參加；又強調項目不但希望參與者認錯，更要對國家有了解，同時亦會提供就業支援，以便重投社會，在完成項目後便不會被檢控。近日歌手張敬軒透露將會擔任計劃的導師，鄧炳強指，除演藝界外，亦有其他界別人士參與。 鄧炳強在電視台節目上表示，項目已推行一、兩年，開始時沒有大肆宣揚，因社會有很多人不想這些年輕人更生，希望他們一直燃燒仇恨從而「反政府」。當局須保護參與者免受騷擾或起底，故低調推行項目。而目前項目已建立良好基礎，可讓更多人知道及參與。

鄧炳強稱，沒有為項目設任何「底線」，逾7千人不論涉嫌觸犯甚麼罪行，都可以參加，「如果很有心想即時參與，每件案件有案件主管，便可以聯絡案件主管，他就會幫忙轉介參加。」 歌手張敬軒近日表示將擔任導師，並為「過去衝動言行」致歉，令項目變得高調。鄧炳強指，「當其他人都可以參與嘅時候，變咗唔會有標籤效應」，透露演藝界以外還有其他界別人士參與。 鄧炳強說，參加者完成項目後不會被檢控。但需要參加多久才獲得更生機會？鄧炳強表示，不設硬指標，當看見參加者有悔意就會給予機會，重申在法例容許的情況下都願意給予更生機會；又指項目不單希望參與者認錯，更是透過帶領他們到內地、提供職業輔導和實習機會等方式，對國家有了解，給予更生機會。

對於有立法會議員建議，為反修例事件中，有輕微犯案紀錄的人設「封存案底」做法(即紀錄只存於司法或執法機構、不對外公開)，鄧炳強認為現階段未必適合。 另外，獨立書店一拳書館負責人和店員涉嫌出售煽動刊物被捕，據悉涉及《黎智英傳》，內容被指美化黎智英犯罪行為和抹黑香港與內地等。鄧炳強指，不能簡單說美化一個人就是犯法，但用虛假資訊或假新聞煽動憎恨就是違法，強調「批評政府係絕對可以甚至歡迎嘅」，又提醒市民如懷疑某本書可能違法但仍送予他人，就需要承擔相應法律風險。