貿發局月底辦七大展覽 港設計師推情緒主題的本地IP

近年不少IP商品採取盲盒形式出售，年輕人對驚喜感、收藏價值與「隱藏版」的渴望，造就了巨大「盲盒經濟」。香港有品牌推出迷你數位相機盲盒，以模擬底片效果為招徠。負責人指，相關產品推出數月後售出11萬盒，當中盲盒銷售模式功不可沒。另外，有本地設計師為紀念亡犬，而展開了創作之路、製作出原創IP，其產品遠銷法、日、愛爾蘭等地，惟近期地緣政治不穩導致油價及物流成本劇增。 近年傳統菲林攝影再度受到歡迎，香港品牌「ESCURA」因而推出一款僅重22克、能夠拍攝照片和短片的模擬底片效果數位相機「SnapRoll」；目前產品已成功打入台灣、韓國及東南亞市場，在短短兩個月內售出超過11萬部。負責人指，此產品是公司首次採用盲盒模式，相信銷售數字令人鼓舞與盲盒銷售有關。然而，她相信不論採取甚麼銷售方式，產品本身的質素最為重要，且產品性質亦要與盲盒模式契合。

設計師：推本地IP挑戰重重 本地IP人物都經常會推出盲盒商品。本地公司「行聲製作」IP設計師及董事Kirsten早年因想紀念亡犬展開了創作之路，並設計出以亡犬為形象的IP「BOBO WITH FRIENDS」，及後亦推出以青年為受眾的「Momoland」系列。Kirsten指，現時已與貿易公司簽署玩具合同，成功把Momoland產品遠銷法、日、愛爾蘭等地，盼把IP打出外國。另外，她亦將推出以情緒為主題的新IP「Emo」。 Kirsten坦言在港打造原創IP挑戰重重，因本港消費者偏好日韓品牌，本地IP在宣傳上往往事倍功半，故須以推出外國的方式，盼「再紅番嚟香港」。然而，近期地緣政治不穩導致油價及物流成本劇增，Kirsten指，到外國參展和貨物物流成本大增，難以轉嫁消費者的壓力下，利潤空間嚴重受壓。

古靜敏：貿發局舉行七大展覽和會議 ESCURA的數位相機和Kirsten的IP作品分別會在貿發局舉行的「香港國際授權展」及「禮品展」展出。貿發局七大年度時尚生活與IP盛事，將於下周一(27日)起舉行。7項盛事包括4月27至30日在會展舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)及香港時裝節(Fashion InStyle)；以及在亞博館舉辦的香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展；4月28至30日香港國際授權展及亞洲授權業會議則會在會展舉行。香港貿發局副總裁古靜敏表示，七大展覽和會議預期迎來自超過30個國家及地區、約5,600家展商參與。

上述品牌與IP作品將分別在貿發局主辦的「香港國際授權展」及「禮品展」中亮相。於下周一(27日)起，貿發局舉行七大包括4月27至30日在會展舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)及香港時裝節(Fashion InStyle)；以及在亞博館舉辦的香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展；4月28至30日香港國際授權展及亞洲授權業會議則會在會展舉行。香港貿發局副總裁古靜敏表示，七大展覽和會議預期迎來自超過30個國家及地區、約5,600家展商參與。