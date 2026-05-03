楊何蓓茵：常秘同須問責 公務員薪酬調整會作整體考慮

去年《施政報告》提出建立部門首長責任制及兩級調查機制。公務員事務局長楊何蓓茵表示，自相關措施公布以來，各個部門首長已很清楚機制，亦積極領導，希望部門有更好的管理及監察，並協助前線改善工作。

楊何蓓茵今日(3日)出席電視節目時表示，常任秘書長和其他公務員一樣，都要為工作負責，當有問題出現，當局會查清事件，包括牽涉在內的所有人員，強調調查並沒有界限，亦不只是調查部門首長，調查後若發現任何職級人員能力不濟或行為不當，亦會按現有的懲處機制處理。

如涉私隱或商業契約未必全面公開報告

她續指，政府在絕大部分情況下會公布啟動調查，對於有意見關注完成調查後會否公開報告，楊何蓓茵重申，政府做事一向透明，但如果牽涉私隱或商業契約等，就未必適宜全面公開。現時公務員紀律聆訊調查大部分可於9個月內完成，楊何蓓茵指，將來在新機制下，負責調查的公務員敍用委員會，有權提取及閱覽文件，要求涉事人員給予解釋，相信調查工作會更快、更有效率。