Ray Online｜何君堯言論被政情專欄點評　反問與官員真誠對話何來「免死金牌」

新一屆立法會上場4個月，政圈近期話題離唔開連番發表惹火言論嘅選委界何君堯。禮拜二多篇政情專欄就講到何君堯呢排嘅言行，話佢擔任立法會內務委員會副主席後行為未有收斂，令唔少建制人士嘖嘖稱奇，甚至隨時打破「內副」連任4年嘅慣例被「搣柴」。專欄又提到，即使官府同議會有好多人不滿何君堯，佢2019年區議會選舉拉票期間遇襲受刀傷嘅一幕，令佢從此獲京城領導賞識，成為咗佢嘅「免死金牌」。

促社會正視兩問題「而不是我」

有關專欄提到，何君堯近期先後「辣㷫」兩人，包括早前公開炮轟財務委員會副主席、民建聯陳克勤偏幫政府官員，兩人之後更在網上隔空反擊，至日前何君堯沒有舉手支持《財政預算案》，令財政司司長陳茂波被傳媒問及時，點名指他是否投票支持「對我嚟講無關痛癢」。

何君堯傍晚喺社交平台點名話，一日內竟然有3間傳媒齊齊點評佢近期喺立法會嘅言論，提到評論源於佢對油價同《財政預算案》兩個民生問題嘅言論，繼而話佢做咗內務副主席之後言行不受控。何君堯解釋，近日香港油價天比高，嚴重影響民生；至於《財政預算案》方面，《基本法》第107條就列明「量入為出」原則，認為社會應該要嚴肅正視呢啲問題先係，「而不是我。」