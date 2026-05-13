鄧炳強被問揀做一哥定特首　揭張敬軒成「正向導師」動機｜Ray Online

保安局局長鄧炳強近日接受商台節目《又係時候同一天講再見》專訪與主持陳志雲對話。鄧炳強分享警務生涯的趣事，及分享近期引發熱議的「正向引導」計劃看法。電影《寒戰1994》近日大熱，鄧炳強被問到如果在《寒戰1994》選一個角色來做，「會揀做警務處長定係做特首？」他一秒即答「我兩個都唔鍾意做，最鍾意做警局門口開大閘、出三秒鐘嗰啲，小角色、大意義」，陳志雲調侃笑指他沒正面回應。

若拒參與「正向計劃」 找到新證據仍會檢控 對於近期引起社會關注的保安局項目「正向引導」計劃，鄧炳強表示此計劃主要目的，是協助2019年反修例風波中被捕但尚未被檢控的約七千人，給予他們一個機會了解自己當初的錯誤。他指：「最嚴重嘅已告咗，但係呢啲案都要查落去。舉例現場仲有好多CCTV未睇，要好多人力物力，咁仲係咪要用呢個方法追查落去呢？」他強調，若涉案者願意參與計劃 表現良好，當局將不再繼續追查，案件等同「Close file」。至於參與此計劃屬自願性質，若拒絕參與而日後找到新證據仍會依法檢控。他補充此計劃歡迎任何人士參加，及增進對國家的認識，「有病就醫病，無病就強身健體。」

談及藝人張敬軒擔任項目導師，鄧炳強表示如報章所講，對方是自己主動聯絡希望參與其中：「其實我哋呢個項目都係搵來自唔同界別嘅人，部分係演藝界，另外其他界別都有，體育界別又有、科技界別又有，都希望喺唔同嘅人身上都做到一啲分享。」對於外界認為張敬軒原本缺席英皇二十五周年演唱會與此計劃有關，鄧炳強回應這是一般揣測，影響檔期的原因有很多，不應將兩件事掛勾。