周一鳴自認《寒戰》郭富城：不過他靚仔好多｜Ray Online

警務處處長周一鳴接受馬會刊物《駿步人生》訪問，道出加入警隊超過30年，由新紮師兄駐守旺角、日以繼夜晨昏顛倒的刑偵生涯及情報科「木人巷」練就出一身全能的「武功」經歷，作為長期從事情報工作的人被問到有何難忘的事，「秘密一個都不能說」。道盡CID的日與夜，沒有警匪片精彩，「我諗如果完全係真實（拍攝警察工作）呢，可能冇人入場睇，因為都幾悶。」

53歲的周一鳴大學攻讀生物，「大學二年級時，同學提議一起投考輔警，說課餘時間能有點收入。我本來只是陪他去，結果自己也考上了。」可惜輔警訓練時間與大學球隊練習日程相撞，那時他熱衷足球和手球，只好放棄輔警，「但那個念頭一直留在我心裡。」升上四年級，他開始思考前程，便向已加入警隊的大學師兄請教警務督察的工作性質及發展前景，當年的「那團火」就此重燃。畢業後，他毅然投考警務督察，從新紮師兄一步步走到警隊「一哥」這位置。

旺角警區做CID 「醒來不知道晝夜」 談到30年警務生涯最難忘崗位，周一鳴首推做CID的日子。刑事調查工作，他形容是一段「不知人間何世」的日子。當年在旺角警區做CID，他經歷過「八日一循環」更份，即是早、中、夜更不斷輪替，「有日返十七（下午5時）、有日返十四（下午2時）、有日返八（上午8時）。每天不同，醒來都不知道晝夜，也分不清星期幾。」那時旺角警區共有七隊CID，他說巔峰時凌晨時份這七隊人馬全部留在辦公室工作，「所有人都無得收工」。

周後來轉任情報科，官至情報科主管。做情報工作需要口密、「隱身」。「你不需要在鎂光燈下工作，最好是做完了也沒有人知道。如果你希望讓人知道自己的工作，甚至每宗案件都想跟家人分享，那你未必適合做情報工作。」他說每晚當市民睡覺時，有一班人默默保護著香港，你睡醒了，根本不會知道發生過甚麼事，同事們從不介意別人不知道他們做了甚麼工作。刑偵情報工作看似孤獨，周卻有很大滿足感，「例如我們曾破獲連環劫案，拘捕疑犯並起回贓物。我們邀請受害事主來認人和認領失物時，看到他們那種釋然和欣慰的眼神，我們整隊人就已經很開心。」

如真實拍攝警察電影 周：都幾悶可能會無人入場 談及電影《寒戰》，周稱「（演員）郭富城和梁家輝分別飾演負責不同工作範疇的副處長，我上任副處長出外介紹自己時，有人會問我是『郭富城』還是『梁家輝』？」周一鳴笑得開懷，「我便跟大家說我是郭富城那崗位（做管理）的。不過他靚仔好多！」主持問警匪電影內究竟跟現實有幾成相似？周稱「我想如果完全跟真實相似的話，可能會無人入場，因為都幾悶。」