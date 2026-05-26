偽造發票呃藥業公司逾110萬元服務費　3人判囚最高26個月

廉政公署貪污調查揭發一名藥業公司時任總經理，虛報其下屬營運的秘書公司曾提供顧問服務，詐騙藥業公司支付服務費共約110萬元，該下屬的生意夥伴則協助「洗黑錢」。3名被告今日(26日)在區域法院分別被判入獄10個月至26個月。 被告邱偉臣(56歲)，金活藥業健康發展有限公司時任總經理，被判入獄26個月；其時任下屬余遠濤(44歲)，金活藥業時任銷售業務員及基德服務有限公司董事兼股東，則判囚20個月。二人早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。同案被告周柏豪(41歲)，基德另一名董事兼股東，則被判囚10個月，他早前承認一項「洗黑錢」罪名。

罪行破壞本港營商環境 法官練錦鴻判刑時斥責邱偉臣濫用其職位，長期有系統地詐騙僱主金錢，其罪行破壞本港營商環境。邱偉臣早前已向金活藥業賠償約77萬元，控方今日向法庭申請充公案中的犯罪得益餘額共約30萬元。法官批准控方申請，邱偉臣須於6個月內履行充公令的要求，否則可遭加刑14個月。 案發時，金活藥業在香港及中國內地經銷和代理藥物及健康產品，而基德服務則是一間提供秘書及會計服務的公司。案情透露，於2017年2月至2022年5月期間，余遠濤按邱偉臣指示，並準備7份由基德發出的發票，訛稱基德曾為金活藥業提供顧問服務，範疇包括食物營養標籤、法律規定及進出口許可證等，供邱偉臣提交予金活藥業，詐騙金活藥業向基德支付顧問服務費用共逾53萬元。

邱偉臣與余遠濤又以相類手法，詐騙金活藥業的合約廣告代理商香港靈鋒廣告有限公司以協助報銷基德的費用。邱偉臣向靈鋒訛稱基德曾為金活藥業提供顧問服務，並表示靈鋒可按其與金活藥業簽訂的年度廣告合約，從金活藥業預先支付予靈鋒的款項中扣減相關費用以支付基德。於2019年3月至2023年9月期間，邱偉臣向靈鋒提交6份由基德發出的發票，詐騙靈鋒代金活藥業向基德支付顧問服務費共逾54萬元。 廉署調查發現，基德從未向金活藥業提供任何服務而獲支付服務費共約110萬元。周柏豪協助處理其中約18萬元之犯罪得益，把款項轉帳給邱偉臣。