公務員加薪｜薪酬趨勢調查初步結果　高層4.12%中層2.64%低層1.17%　10月「拉Curve」評核表現

政府收到薪酬趨勢調查委員會，提交的薪酬趨勢調查初步結果。公務員事務局長楊何蓓茵表示，參考104間公司共15.5萬名員工，得出高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為4.12%、2.64%、1.17%。 她強調，薪酬趨勢調查不是公務員薪酬調整的唯一因素，只是六大參考因素之一，下周會與公務員職方會面，了解他們要求和看法，並向行會匯報，最後由行會考慮各項因素作出公務員薪酬調整決定。 另外，政府10月會推出公務員評核優化計劃第一期，要求變成「常態分布評級」，即俗稱「拉Curve」評核公務員表現。楊何蓓茵表示，公務員不能不看工作表現而每年都獲「跳Point」增加薪酬，只有工作表現令人滿意的公務員才能「跳Point」。

第4至6級公務員不獲發增薪點 在新評級制度下，公務員的表現可分為6級，當中被評為第4至6級將不獲發增薪點，而被評為第4至6級人數佔一成。楊何蓓茵表示，部門有彈性處理，可將第4至6級人數下調至5%，假若全體同事表現令人滿意，部門首長可向當局解釋，調整不獲發增薪點的公務員至較少的占比。 楊何蓓茵：不會出現「交人頭」情況 對於會否出現「交人頭」情況，楊何蓓茵認為不會出現，她又提及各部門有不同情況，為避免評核上的差異，建議各部門成立評核委員會，能公平作出評核。



絕大部分公務員是「專業高效」 宏福苑火災聽證會揭露部分公務員失職，被問及會否擔心加薪或引市民不滿，楊何蓓茵強調，絕大部分公務員是「專業高效、盡忠竭誠為市民服務」，又提及本屆政府推出提振經濟、改善民生的措施，是「大家都可以看到」，包括在過去半年落成不同交通基建、「五一」或「春節」假期零售業生意有增長，背後均是由業界和公務員開發、宣傳所得出的成果。她提及，公務員薪酬應維持具吸引力的水平，以吸引及挽留具才能人士，亦維持和私營機構的可比性，令公務員職位在市場有競爭力。

楊何蓓茵又說，宏福苑聽證會正在進行，相信獨立委員會將得出公正結果，局方將根據結果作跟進工作。 按既定機制，政府在決定薪酬調整時會考慮六大因素，包括經濟狀況、生活成本、財政情況、薪酬趨勢淨指標、公務員工會訴求及士氣。惟過去政府亦會因應民意作政治決定，近日就宏福苑火災聆訊揭示多項制度漏洞，包括工程監管失效、房署審查未能發現棚網問題、999通報機制過時等，引發社會關注。