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出版：2026-May-29 11:40
更新：2026-May-29 11:40

公務員加薪｜議員憂拉Curve礙團隊合作 資深公僕不再「毫無保留」傳授知識經驗

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公務員事務局長楊何蓓茵表示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為4.12%、2.64%、1.17%。(林俊源攝)

公務員事務局長楊何蓓茵表示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為4.12%、2.64%、1.17%。(林俊源攝)

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今年公務員薪酬趨勢調查淨指標出爐，低、中、高層指標介乎1.17%至4.12%。與此同時，政府計劃於今年10月起優化公務員工作表現評核制度，引入「常態分布」（俗稱「拉Curve」）進行評核。

公務員事務局長楊何蓓茵表示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為4.12%、2.64%、1.17%。(林俊源攝) 公務員事務局長楊何蓓茵表示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為4.12%、2.64%、1.17%。(林俊源攝) 公務員事務局長楊何蓓茵表示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為4.12%、2.64%、1.17%。(林俊源攝) 公務員事務局長楊何蓓茵表示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為4.12%、2.64%、1.17%。(林俊源攝) 公務員事務局長楊何蓓茵表示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為4.12%、2.64%、1.17%。(林俊源攝)

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席、勞工界議員周小松今日(29日)在電台節目中指出對「拉curve」有保留，強調公務員入職時「已經精挑細選」，工作性質為服務市民，涉及行政審批及執法，不適宜用量化指標來衡量績效表現，舉例社會福利署審批個案，絕非「越快就代表越好」，而是按嚴謹制度決定，目前服務業較發達地方，都不用這一套制度去評核員工，擔心實施新制後產生副作用。

籲不要以「交人頭」方式處理

周小松指公務員在舊制下只需達到職位要求，改制後則要努力躋身較高級評核等級，「要喺隊入面迫到最前先穩陣」，恐令資深公務員未必毫無保留傳授知識經驗，影響合作，評核員則要為公務員排列名次，變相令評核更加不客觀。他建議政府試行制度時，應該要求評核員客觀及實事求是，「不要再做好人」，改變過往評核過於寬鬆做法，推出前完善上訴機制，安排足夠人手處理。

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工程界議員卜國明亦表明不同意針對評核等級比例設立「硬指標」，但過去政府部門評核上較為寬鬆，新機制可提供參考指標。對於當局指可由部門首長解釋，減少不獲增薪點的公務員，他認為做法適合，呼籲要實事求是評核公務員表現，不要以「交人頭」方式處理。

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