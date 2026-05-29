公務員加薪｜議員憂拉Curve礙團隊合作 資深公僕不再「毫無保留」傳授知識經驗

今年公務員薪酬趨勢調查淨指標出爐，低、中、高層指標介乎1.17%至4.12%。與此同時，政府計劃於今年10月起優化公務員工作表現評核制度，引入「常態分布」（俗稱「拉Curve」）進行評核。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席、勞工界議員周小松今日(29日)在電台節目中指出對「拉curve」有保留，強調公務員入職時「已經精挑細選」，工作性質為服務市民，涉及行政審批及執法，不適宜用量化指標來衡量績效表現，舉例社會福利署審批個案，絕非「越快就代表越好」，而是按嚴謹制度決定，目前服務業較發達地方，都不用這一套制度去評核員工，擔心實施新制後產生副作用。

籲不要以「交人頭」方式處理

周小松指公務員在舊制下只需達到職位要求，改制後則要努力躋身較高級評核等級，「要喺隊入面迫到最前先穩陣」，恐令資深公務員未必毫無保留傳授知識經驗，影響合作，評核員則要為公務員排列名次，變相令評核更加不客觀。他建議政府試行制度時，應該要求評核員客觀及實事求是，「不要再做好人」，改變過往評核過於寬鬆做法，推出前完善上訴機制，安排足夠人手處理。