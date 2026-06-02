公務員加薪｜10月引入「拉curve」評級　警隊員佐級會憂衍馬房、擦鞋文化

政府今年10月起推出首期「公務員評核優化計劃」，引入俗稱「拉curve」的常態分布評級，同一職系最少有5%公務員將不獲增薪點。警察隊員佐級協會主席梁俊傑向會員發信，指出有會員憂慮計劃衍生「馬房文化」及「擦鞋文化」，扭曲原本針對工作能力的考核。

憂計劃動搖公務員團隊廉潔文化

梁俊傑日前向會員發信指，協會支持政府提出的「公務員評核優化計劃」，認同要根據員工工作表現，決定是否發放增薪點，惟留意到不少會員憂慮新制度下，將無可避免衍生「馬房文化」及「擦鞋文化」，把原本針對工作能力的考核扭曲成對人脈關係的考驗，甚至動搖公務員團隊的廉潔文化，認為當局有責任設立機制嚴防有人以權謀私。

信件又提到，有意見認為新制度或對警隊內部造成分化、撕裂，擔心警隊賴以成功的團結精神會受到衝擊。梁俊傑指，協會理解同事的憂慮，亦對個別內容細節有保留，將會與警隊管方及其他職方協會代表商討跟進，適時向局方反映意見，尋求各方同意的方案。