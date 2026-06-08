政府擬訂國安附屬法例　特首可發證明書認定刑事罪行屬危害國安

政府建議根據《國安條例》第110條訂立附屬法例，如行政長官根據《香港國安法》第47條或《國安條例》第 115 條發出證明書，認定某刑事罪行案件中的有關作為涉及國家安全，該案件即屬《香港國安法》所指的危害國家安全犯罪案件，就該作為而被調查、拘捕或控告的罪行，即屬《國安條例》所指的危害國家安全罪行。
立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會今日(8日)中午會舉行聯席會議，議程包括制訂維護國家安全附屬法例。根據保安局及律政司向立法會提交文件，建議如某人被控犯任何危害國家安全的罪行，並在同一案件中就同一作為而被控犯或被裁定犯任何交替罪行，該項交替罪行亦屬危害國家安全的罪行。
文件指出，特區政府經仔細研究，建議根據《國安條例》第110條訂立附屬法例，以清楚述明在《香港國安法》和《國安條例》下界定「特區的法律下其他危害國家安全的罪行」，又說制訂附屬法例的目的是就《香港國安法》及《國安條例》的規定，訂立具體落實細節，包括就程序事宜作出規定，使相關法律規定能更有效地實施，並及時防範和化解國家安全風險。
地緣政治複雜 國安風險隱患仍存在
政府表示，現今地緣政治複雜，國家安全風險隱患仍然存在，以附屬法例的形式清楚述明上述機制，能夠完善香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，香港特區應盡早完成相關附屬法例的立法程序，「早一日，得一日」，以有效維護國家安全。在聽取委員的意見後，將盡快敲定今次建議的《國安條例》第110條的附屬法例的條文，並盡快就這項附屬法例刊登憲報，提交立法會進行「先訂立，後審議」程序。考慮到這項附屬法例對有效維護國家安全的必要性，特區政府建議這項附屬法例於刊憲當日開始實施。