政府擬訂國安附屬法例　特首可發證明書認定刑事罪行屬危害國安

政府建議根據《國安條例》第110條訂立附屬法例，如行政長官根據《香港國安法》第47條或《國安條例》第 115 條發出證明書，認定某刑事罪行案件中的有關作為涉及國家安全，該案件即屬《香港國安法》所指的危害國家安全犯罪案件，就該作為而被調查、拘捕或控告的罪行，即屬《國安條例》所指的危害國家安全罪行。

立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會今日(8日)中午會舉行聯席會議，議程包括制訂維護國家安全附屬法例。根據保安局及律政司向立法會提交文件，建議如某人被控犯任何危害國家安全的罪行，並在同一案件中就同一作為而被控犯或被裁定犯任何交替罪行，該項交替罪行亦屬危害國家安全的罪行。