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出版：2026-Jun-08 15:01
更新：2026-Jun-08 15:01

公務員加薪︱田北辰指拉Curve有漏洞 頂薪者恐「hea做」倡罰停年度加薪

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實政圓桌召集人田北辰憂慮已達頂薪點的公務員高級人員若表現欠佳，懲罰機制「就形同虛設」(資料圖片)

實政圓桌召集人田北辰憂慮已達頂薪點的公務員高級人員若表現欠佳，懲罰機制「就形同虛設」(資料圖片)

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公務員事務局局長楊何蓓茵表示，將於10月推出優化公務員評核機制第一期，引入「拉Curve」的常態分佈方式機制，以職系作計算，當中最少5%人不獲「跳Point」，但具體百分比可調節或有緩衝。對於有議員擔心可能出現「交人頭」情況，楊何蓓茵稱不會出現。實政圓桌召集人田北辰憂慮已達頂薪點的高級人員若表現欠佳，懲罰機制「就形同虛設」，「到咗頂點冇得繼續跳，咁咪hea做囉」，促請政府對其扣減年度加薪；他亦反對增設半年重新評估機制，指此舉會削弱懲罰的連鎖阻嚇力，建議統一每年評估一次。

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田北辰於社交平台表示，他一直要求政府檢討「跳point」制度，本來應支持今次公務員評核制度優化措施，但看完細節後，對兩點有所保留。他指在17萬名公務員中，有約4萬至5萬人已晉升至所屬職級的頂薪點。若表現被評為最差的第4至6級，佔全體約5%，即約8,500名人員，大部分若集中於這批已達頂薪點的人員，懲罰機制將形同虛設，失去實質效用。

田北辰憂慮這批已達頂薪點的人員「無point可跳」，在面對表現欠佳的評核時，「咁咪hea做囉」，導致制度形同虛設，甚至變相形成「肥上瘦下」，令真正未達頂薪、受制度影響的人員僅剩下2%至3%，「咁個優化仲係唔係優化呢？」他促請政府增設實質懲罰，規定已達頂薪點且評核為第4至6級的人員，不得跟隨公務員進行年度薪酬調整，以形成實質阻嚇力。

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若重新獲發增薪點 連鎖效應消失阻嚇力大減

另外，針對政府近日公布細節，即公務員在評核中獲得第4至6級後，若在六個月後的重新評估中表現令人滿意，可重新獲發增薪點。田北辰表示反對，因「停發增薪點」的懲罰理應具有連鎖效應，令相關人士推遲一年達到頂薪點，對他的薪酬產生長期影響。若容許在半年後重新發放增薪點，相關連鎖效應消失，導致阻嚇力大減。田北辰更憂慮，上司半年後難連續兩次「做醜人」，最終可能令實際受罰的人數不足全體公務員的1%，「咁公眾係唔係接受呢？」。因此他要求政府取消半年重新評估的安排，統一維持每年評估一次。

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