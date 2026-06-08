公務員加薪︱田北辰指拉Curve有漏洞 頂薪者恐「hea做」倡罰停年度加薪

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，將於10月推出優化公務員評核機制第一期，引入「拉Curve」的常態分佈方式機制，以職系作計算，當中最少5%人不獲「跳Point」，但具體百分比可調節或有緩衝。對於有議員擔心可能出現「交人頭」情況，楊何蓓茵稱不會出現。實政圓桌召集人田北辰憂慮已達頂薪點的高級人員若表現欠佳，懲罰機制「就形同虛設」，「到咗頂點冇得繼續跳，咁咪hea做囉」，促請政府對其扣減年度加薪；他亦反對增設半年重新評估機制，指此舉會削弱懲罰的連鎖阻嚇力，建議統一每年評估一次。

田北辰於社交平台表示，他一直要求政府檢討「跳point」制度，本來應支持今次公務員評核制度優化措施，但看完細節後，對兩點有所保留。他指在17萬名公務員中，有約4萬至5萬人已晉升至所屬職級的頂薪點。若表現被評為最差的第4至6級，佔全體約5%，即約8,500名人員，大部分若集中於這批已達頂薪點的人員，懲罰機制將形同虛設，失去實質效用。

田北辰憂慮這批已達頂薪點的人員「無point可跳」，在面對表現欠佳的評核時，「咁咪hea做囉」，導致制度形同虛設，甚至變相形成「肥上瘦下」，令真正未達頂薪、受制度影響的人員僅剩下2%至3%，「咁個優化仲係唔係優化呢？」他促請政府增設實質懲罰，規定已達頂薪點且評核為第4至6級的人員，不得跟隨公務員進行年度薪酬調整，以形成實質阻嚇力。