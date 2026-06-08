政府擬訂國安附屬法例　林定國：無增加刑事罪行及罰則

政府建議根據《國安條例》第110條訂立附屬法例，律政司司長林定國表示訂立附屬法例目的，是要進一步講清楚界定甚麼罪行會被視為危害國家安全，同時亦要講清楚行政長官證明書制度，適用於判斷個別案件可被視作危害國家安全罪行，強調沒有增加任何新的刑事罪行、罰則，亦沒有建立新制度。
林定國又說，行政長官發出的證明書對法庭有約束力，法院不可以推翻。行政長官證明書制度背後的理念，往往涉及很多敏感、高度機密的資料，不是司法機關一般在行使權力時有能力作出判斷，《國安法》亦清晰提及相關權力是賦予行政機關。被問到特首發出證明書後會否公開，他指如果發出證明書，審訊會沿用國安程序，改由國安法指定法官審理，屆時大家定會知道。
鄧炳強：絕不會減損被告人權益
保安局局長鄧炳強強調，維護國家安全只有進行時、沒有完成時，而建議制訂附屬法例沒有改變《香港國安法》或《國安條例》中，適用於危害國家安全的規定，只會令相關法律的實施更具確定性。以往法庭界定危害國安罪行時會有爭拗，在附屬法例下，將來只有特首簽發證明書的案件，才是危害國家安全的案件，能夠加強國安法例的確定性，絕對不會減損被告人的權益，亦不會影響市民生活及機構正常運作。
鄧炳強舉例，有人協助國安罪犯逃獄，但劫獄本身並非國安罪行，訂立附屬法例後，只要特首基於事實，指明案件涉及國家安全，當局即可循危害國安罪行檢控。被問到政府去年曾訂立《國安條例》的附屬法例，今次再建議制訂附屬法例，是否去年有遺漏，他表示當局會不停檢視機制，覺得未夠完備時會毫不猶疑提出改善。