政府擬訂國安附屬法例　林定國：無增加刑事罪行及罰則

政府建議根據《國安條例》第110條訂立附屬法例，律政司司長林定國表示訂立附屬法例目的，是要進一步講清楚界定甚麼罪行會被視為危害國家安全，同時亦要講清楚行政長官證明書制度，適用於判斷個別案件可被視作危害國家安全罪行，強調沒有增加任何新的刑事罪行、罰則，亦沒有建立新制度。

林定國又說，行政長官發出的證明書對法庭有約束力，法院不可以推翻。行政長官證明書制度背後的理念，往往涉及很多敏感、高度機密的資料，不是司法機關一般在行使權力時有能力作出判斷，《國安法》亦清晰提及相關權力是賦予行政機關。被問到特首發出證明書後會否公開，他指如果發出證明書，審訊會沿用國安程序，改由國安法指定法官審理，屆時大家定會知道。