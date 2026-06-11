Ray Online｜提議案需中途離開籲議員發言被質疑屬「拉布」　梁美芬對「匿名議員」製造事端感失望

今屆其中一名最資深議員梁美芬捲入拉布疑雲，事關佢提出議員議案，但係打算中途離場，呼籲其他議員幫手踴躍發言，被質疑係另類拉布。

梁美芬噚日喺立法會大會提出「擘劃香港首份五年規劃，深化香港國際法律樞紐建設」議員議案。有議員向傳媒透露，梁美芬前一日同議員發訊息，預告第二日下晝需要去西環出席一個重要會議，要離開立法會大約1個鐘，「希望大家在美芬的議案積極發言，幫幫忙。拜托拜托」。

有網媒報道話呢個舉動引起唔少議員微言，引述不具名議員話：「唔知道你係希望我哋發言支持你，抑或想我哋拖到你返嚟？」仲有議員認同梁美芬係希望大家幫手拖時間，形容好似「另類拉布」。