公務員加薪｜楊何蓓茵稱調整非為追通脹　長遠計已跑嬴

政府建議公務員劃一加薪2%，但有工會認為以通脹加幅計算，今次方案等同減薪。公務員事務局局長楊何蓓茵強調，公務員加薪目的從來都不是追蹤通脹，正如通縮時也不一定要減薪，又指長遠計薪酬加幅已跑贏累計通脹。她又稱，做公務員吸引的地方，包括使命感及滿足感。

公務員滿足感緣於市民受惠

公務員對上一次加薪，是2024年全體加薪3%，隨後經歷一年凍薪。行政長官會同行政會議通過公務員劃一加薪2%方案，作為工會之一的華員會批評如計及兩年通脹，如加幅未達3.8%就等同減薪。楊何蓓茵在一個電視節目稱，行會會考慮公務員士氣等六大因素，相信短期內會有最終決定，又認為薪酬加幅應從長遠角度看，舉例指過去10年或自2001年起計的25年趨勢，公務員薪酬累計加幅已跑贏累計通脹。

薪酬趨勢淨指標屬六大因素之一，今年的高、中、低層淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%，即高層和中層公務員薪酬加幅會低於淨指標。被問到政府現時是否「熱廚房」沒那麼熱、毋須以高薪留人才，楊何蓓茵稱做公務員吸引的地方，包括使命感及滿足感，「本屆政府要煮嘅餸愈來愈多，日日都有新出品，但我相信鍾意煮餸嘅的人，尤其鍾意煮完餸見到『食你啲餸』嘅人嗰個滿足感嘅人，就一定唔會介意廚房熱。」她續說，如果公務員能制訂能令市民受惠、增加幸福感和獲得感的政策或措施，「呢一個都係對公務員一個很大嘅滿足嚟。」