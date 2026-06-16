夾公仔機投訴兩年飆近8倍 花200元夾40次僅獲空盒

近年夾公仔機在香港開到成行成市，衍生的糾紛及投訴亦上升。消委會去年接獲涉及夾公仔機的投訴有138宗，較2023年(16宗)升近8倍。有投訴人嘗試約40次、花費約200元成功夾出一個空盒，店方指相關紙盒只屬裝飾品，拒絕兌換獎品，經消委會介入後獲退款。消委會呼籲消費者光顧夾公仔機前，先細閱規則及獎品說明，而夾公仔機營運商亦要加強透明度，清楚列明收費、玩法、機制及中獎條件等。 消委會過去3年接獲有關夾公仔機的投訴由2023年的16宗，增至2024年的49宗，並於2025年更升至138宗。涉及洞口設計及障礙物問題導致獎品未能跌出，由2023年2宗大升至2025年38宗；機器及換幣機故障由2023年6宗增至2025年23宗；抓力及鬆緊度問題由2023年1宗增至2025年25宗；涉及遊戲規則不清晰由2023年1宗增至2025年21宗。此外，亦有涉及標榜「保夾」機制但未能兌現的投訴，引發消費者不滿。消委會去年成功調停最高金額涉及2,100元，投訴人發現夾到的公仔有損壞。

其中投訴人曾小姐與兩名小童到夾公仔機店玩樂，機內放置有迷你玩具行李箱，靠邊位置則放有一些非透明包裝紙盒，但未有標示為空盒或僅作裝飾用途。曾小姐誤以為紙盒內有玩具，同行小童累計嘗試約40次、花費約200元成功夾出一盒，惟打開後發現僅屬空盒。 聯絡店方後解釋相關紙盒只屬裝飾並非獎品，拒絕憑盒換獎。消委會接到投訴介入後，店方明白到相關包裝盒安排易引誤會，向曾小姐致歉並全數退還200元。 標正版公仔 雙眼高度不一 投訴人鄭小姐到另一夾公仔店在其中一台標示為「內含正版公仔」夾公仔機玩樂，花了40元、8局夾得兔仔，惟發現其雙眼高度不一致，與品牌形象有落差，懷疑真偽。

經消委會介入，台主無正面回應鄭小姐該公仔是否正版，只引述一段AI分析指有關公仔應屬正貨，又指公仔外形因手工製作差異，建議透過輕壓公仔面部以調整填充物改善外觀。投訴人雖接受產品為正版，但對質素未符預期表示不滿。 另外，投訴人王先生則懷疑機台設定不公。王先生到遊戲機中心玩樂，每次成功夾起公仔後，夾爪在上升至頂部時會自動鬆開，令獎品未能送至出口；但在未夾中時，夾爪則正常移動至出口才鬆開。 王先生嘗試15次、花費75元仍未能成功，質疑夾爪設定異常。營運商回應稱已加強前線培訓及巡查，並向投訴人致歉及提出補償贈送5張「玩一局送一局」贈券以表心意，但未獲接受有關贈券。

定保夾機制待政府業界持份者商論 消委會總幹事沈朝暉表示，歡迎政府就夾公仔機及彈珠機，擬引入全新發牌制度。對於有意見提出加入「保夾機制」，即消費指定金額後，保證一定可夾到物品，消委會稱支持，又指相關安排涉及不同營運模式和市場實際情況，保夾金額和具體執行細節，應透過政府、業界和相關持份者進一步諮詢和討論。 消委會呼籲消費者光顧夾公仔機前，先細閱規則及獎品說明，留意是否有員工或聯絡方式，懷疑異常應即時停止並記錄情況，可保留收據或拍攝影片作證，同時亦應理性評估投入與回報，因夾公仔結果除機制外亦涉及技巧及運氣因素，避免過度消費或沉迷。