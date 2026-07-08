希愈中心稱將檢討及優化運作流程　出生嬰兒可獲安排基因鑑定

希愈生殖醫學中心發生胚胎活檢組織樣本調亂事故，有兩宗個案被發現樣本不屬於胚胎所屬夫婦。中心今日(8日)早上9時許開門營業，有職員在內工作，但未有回應傳媒提問。現場公關人員表示，中心現階段主要處理客人的查詢，暫時不會有負責人向傳媒回應事件。

僅送檢樣本處理環節 發生異常

希愈生殖醫學中心昨日(7日)發表聲明指，中心於5月26日及6月4日獲通知後，隨即啟動嚴格基因覆檢程序，確認存放於中心液氮庫內之原胚胎完整、安全，並不存在錯誤、調亂、損毀或其他問題；異常事件僅發生在送檢診斷中心胚胎的少量細胞活檢樣本的處理環節；事件並沒有對相關的夫婦造成影響。