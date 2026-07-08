希愈中心稱將檢討及優化運作流程　出生嬰兒可獲安排基因鑑定

希愈生殖醫學中心發生胚胎活檢組織樣本調亂事故，有兩宗個案被發現樣本不屬於胚胎所屬夫婦。中心今日(8日)早上9時許開門營業，有職員在內工作，但未有回應傳媒提問。現場公關人員表示，中心現階段主要處理客人的查詢，暫時不會有負責人向傳媒回應事件。
僅送檢樣本處理環節發生異常
希愈生殖醫學中心昨日(7日)發表聲明指，中心於5月26日及6月4日獲通知後，隨即啟動嚴格基因覆檢程序，確認存放於中心液氮庫內之原胚胎完整、安全，並不存在錯誤、調亂、損毀或其他問題；異常事件僅發生在送檢診斷中心胚胎的少量細胞活檢樣本的處理環節；事件並沒有對相關的夫婦造成影響。
希愈生殖醫學中心表示，已成立內部調查小組，仔細檢討及優化所有運作流程，包括為兩宗個案當事人提供後續解釋及輔導，並全面停止生育治療服務。暫停服務期間，中心將主動聯繫所有正在接受生殖服務的客戶，提供免費諮詢、輔導及基因比對，若需要其他後續治療及服務，中心將協助現有客戶轉診到其他醫療中心，而早前在中心接受生殖醫學服務而出生的嬰兒，如有需要將可獲安排基因鑑定。中心重申，事件後已為今年1月起所有PGT個案進行仔細基因覆檢，在已完成檢測的樣本中結果均無異常，並確認目前在儲存庫的胚胎、卵子、精子，會繼續按嚴格標準妥善儲存。