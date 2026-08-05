的士司機涉以「接載妻子」為由拒載被票控　官稱有鎖門從未允登車裁罪名不成立

一名的士司機去年在尖沙咀圓方的士站，涉嫌以接載妻子為由拒載被票控，案件在九龍城裁判法院開審。女事主供稱看到的士「For Hire」紅色牌升起，被告則自辯指已「冚旗」、有表明不在營業狀態。法庭指，單憑事主反應無法肯定她有否把租用意圖告知被告，加上被告沒有讓事主登車，屬合理辯解，裁定罪名不成立。

事主供稱被告曾問目的地「近唔近佐敦」

現年42歲的被告連大為，被票控一項的士拒絕租用罪。女事主姜欣欣(音譯)供稱，去年6月13日晚上約7時47分在圓方北區的士站等的士，期間看到被告的士「For Hire」紅色牌升起，遂在的士停下後打開後面車門登車。姜續供稱，被告問她要去哪裡，她回應油麻地後，被告問「近唔近佐敦」，姜表示不知道。

姜憶述，被告當時解釋要到佐敦接妻子，於再一次嘗試打開車門時，再被問是否介意在該處下車及解釋要接妻子，她聞言後呆了一會，其後有另一名男子上前問被告能否載他到旺角，最終被告搖頭後駛離。