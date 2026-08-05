的士司機涉以「接載妻子」為由拒載被票控　官稱有鎖門從未允登車裁罪名不成立

一名的士司機去年在尖沙咀圓方的士站，涉嫌以接載妻子為由拒載被票控，案件在九龍城裁判法院開審。女事主供稱看到的士「For Hire」紅色牌升起，被告則自辯指已「冚旗」、有表明不在營業狀態。法庭指，單憑事主反應無法肯定她有否把租用意圖告知被告，加上被告沒有讓事主登車，屬合理辯解，裁定罪名不成立。
事主供稱被告曾問目的地「近唔近佐敦」
現年42歲的被告連大為，被票控一項的士拒絕租用罪。女事主姜欣欣(音譯)供稱，去年6月13日晚上約7時47分在圓方北區的士站等的士，期間看到被告的士「For Hire」紅色牌升起，遂在的士停下後打開後面車門登車。姜續供稱，被告問她要去哪裡，她回應油麻地後，被告問「近唔近佐敦」，姜表示不知道。
姜憶述，被告當時解釋要到佐敦接妻子，於再一次嘗試打開車門時，再被問是否介意在該處下車及解釋要接妻子，她聞言後呆了一會，其後有另一名男子上前問被告能否載他到旺角，最終被告搖頭後駛離。
法庭無法肯定有否把租用意圖告知被告
被告自行答辯指自己有「即刻冚旗」，因為趕著去接妻子及在晚上8時交更，事前已向下一更拍檔稱「接埋太太再交」，並肯定當時已鎖上車門，亦無意接載另一名男乘客，估計事主有可能因車頂燈亮起而產生誤會。
暫委裁判官黎匡晉裁決指，法庭無法肯定當時事主有否將租用的士的意圖告知被告，從被告證供亦證實事主反應，法庭未能清楚得知事主有否接受在佐敦附近下車的提議，故不能肯定被告有故意拒絕或忽略接受租用。同時，被告供稱要接妻子和交更獲證供支持，以及由始至終從無容許事主上車，被告無接載另一乘客的行為亦側面支持被告不打算載客，因此法庭接納合理辯解，裁定罪名不成立。