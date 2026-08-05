港人母子新加坡機場鬧事兼咬傷警員　雙雙罪成判囚

一對港人母子在新加坡旅遊期間，兒子在樟宜機場疑遭人嘲諷後踢向母親，警員到場後卻被母親咬傷手臂。兩人事後分別被控蓄意傷人及蓄意傷人阻礙公務員執行公務罪，他們早前否認控罪，經法庭審訊後裁定二人罪名成立，分別被判囚10日及6個月。

新加坡傳媒報道，兩名被告分別為42歲男子陳永坤(音譯)及其65歲母親陳瑞君(音譯)。案發於前年6月30日下午1時許，陳永坤於樟宜機場三號客運大樓誤以為遭人嘲笑而情緒激動，期間突踢向母親。一名69歲男子見狀上前關心陳瑞君，卻遭對方要求離開，陳永坤同時亦走近該男子並挑釁問「想要打架嗎」。雙方分開後，再於客運大樓地下遇上，其時陳永坤再次踢向母親，該名69歲男子目擊後揚言報警，惟當取出電話時遭陳永坤熊抱，並在雙雙倒地後連續揮拳襲擊右後腦。

警員接報到場調查，登記母子二人護照資料後歸還護照，但兩人仍然滯留機場。同日下午，警員在離境大堂再次找到兩人，惟陳瑞君因拒絕配合交出護照並大吵大鬧被捕，她之後奮力掙扎，警員為防她撞倒頭部遂用雙手托住其頭部，未料遭她咬傷右前臂。

兩人上月一度未有出庭

審訊期間，兩人本應在上月22日早上9時半出庭，惟最終未有現身，觸犯《刑事程序法》。陳瑞君解釋當日因皮膚病發作致無力行走，原定出庭日前夕亦出現發燒和感冒症狀，因此未能如期出庭，又指沒有本地電話卡及護照，只能透過Wi-Fi撥打網絡電話聯絡法庭，故未能及時通報。其兒子陳永坤則求情指，對法庭及受害者深感抱歉，已真心悔改，希望法官能原諒他和家人。