全球首創低壓故障指示器助鎖定位置 港燈︰搶修時間縮至50分鐘

極端天氣頻繁，水浸及停電風險增加。為加強供電可靠性，港燈啟用「智能營運及緊急應變中心」，配合自主研發的全球首創低壓故障指示器，能迅速識別電纜故障位置，將搶修及復電時間大幅縮短至40至50分鐘。此外，前線人員執勤時會配備隨身攝錄機及智能頭盔，即時將現場情況傳送回中心，智能頭盔上顯示眼鏡則可接收中心傳送資料。港燈強調，成立應變中心旨在提升工作效率和準確度，而運用AI亦不會取代工程師或維護保養人員。
港燈於6月啟用「智能營運及緊急應變中心」，利用低壓電網管理系統，配合全球首創低壓故障指示器，實時監察低壓電網運作。當電纜出現故障時，指示器能迅速鎖定故障位置，讓應變中心加快調派團隊維修，將過往約2小時的檢查、維修及復電時間，縮短至40至50分鐘。
杏花邨是颱風水浸黑點，過往曾有10個變電站因水浸而停電。以往搶修優次主要依靠前線人員現場判斷，港燈為提高效率，引入「港燈智慧電網」系統，結合人工智能、高清攝影機、紅外線熱成像設備及物聯網感測技術，24小時監察變電站運作。當系統發現變電站異常，如站內水位於短時間急升，或溫濕度有異常，透過即時運算，提醒應變中心該變電站位置、事故原因及建議解決方法，中心職員亦可根據事故緩急程度，部署及安排搶修人手。
為讓緊急應變中心更精確掌握現場狀況，前線人員外勤時會配備隨身攝錄機及智能頭盔，將現場畫面、聲音及GPS定位資訊即時傳送回中心。智能頭盔配備顯示眼鏡及無線通訊功能，前線人員可即時接收中心資訊，同時騰出雙手專注搶修。港燈輸配電科營運主管區偉年表示，前線人員在極端天氣下工作存在一定風險，系統有助中心即時掌握其安全狀況。
安裝1500感測器及智能設備
此外，港燈建立物聯網平台「港燈智連網」連接港島各區及南丫發電廠，將不同系統數據匯聚處理。港燈輸配電科技術服務主管郭偉信表示，「港燈智連網」成立已一年半，至今已安裝約1,500個感測器及智能設備，協助中心人員更有效率管理整個系統。
郭偉信強調，成立「智能營運及緊急應變中心」後不會精簡人手，而會調配人手至其他崗位。應變中心運用AI技術有助收集不同現場數據分析，有助提升工作準確度，惟最終仍須靠工程師判斷以決定前線行動，因此新技術絕不會取代工程師或維護保養人員。