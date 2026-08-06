全球首創低壓故障指示器助鎖定位置 港燈︰搶修時間縮至50分鐘

極端天氣頻繁，水浸及停電風險增加。為加強供電可靠性，港燈啟用「智能營運及緊急應變中心」，配合自主研發的全球首創低壓故障指示器，能迅速識別電纜故障位置，將搶修及復電時間大幅縮短至40至50分鐘。此外，前線人員執勤時會配備隨身攝錄機及智能頭盔，即時將現場情況傳送回中心，智能頭盔上顯示眼鏡則可接收中心傳送資料。港燈強調，成立應變中心旨在提升工作效率和準確度，而運用AI亦不會取代工程師或維護保養人員。

港燈於6月啟用「智能營運及緊急應變中心」，利用低壓電網管理系統，配合全球首創低壓故障指示器，實時監察低壓電網運作。當電纜出現故障時，指示器能迅速鎖定故障位置，讓應變中心加快調派團隊維修，將過往約2小時的檢查、維修及復電時間，縮短至40至50分鐘。