5歲童全身129處傷 餓至皮包骨死亡 官斥冷血殘酷 單親母重囚22年

深水埗一名單親母親懷疑不喜歡其發展遲緩的5歲次子，施以長期虐待；男童於2022年在寓所失去知覺，送院後不治。事後被揭男童身體有多達129處傷口、生前長期挨餓、體重僅9.7公斤。其母親早前承認誤殺及虐兒，高等法院法官李素蘭昨合共判她監禁22年。



虐行非一時失控 案件令人心碎

李官形容案件是一宗駭人聽聞、令人心碎、慘絕人寰的悲劇，屬同類案件最惡劣，直斥被告行為是經過計算且冷血及殘酷，其虐行絕非一時失控。李官強調濫藥不是犯罪的藉口，而男童離世時滿身傷痕及「皮包骨」，生前亦遭被告剝奪飲食、玩樂時間等，不單是暴力行為，更是漫長、冷血的酷刑，斥責有關行為殘忍、完全喪失母性，違反作為母親對子女應有的誠信。誤殺罪最高刑罰為終身監禁，李官考慮刑罰要與犯罪程度相稱，讓被告承擔責任，同時須具阻嚇力，在認罪扣減後就誤殺罪判被告監禁20年，虐兒罪判囚6年4個月，當中兩年刑期分期執行，總刑期為22年。被告聞判時沒有明顯表情。事發於2022年9月，被告L.S.T.在香港非法殺死男童Z，以及故意虐待或遺棄Z。案情指，被告長期把兒子禁錮在睡房及禁止與姊姊玩耍，驗屍報告指出他長期嚴重營養不良，離世時器官及肌肉萎縮、肋骨突出腹部凹陷，推算他曾長期挨餓近2至3個月。