申訴專員｜流動圖書館使用人數參差　有服務站每年僅數十人到訪

康文署轄下除設有71間固定圖書館外，亦設有12間以圖書車形式運作的流動圖書館，為附近沒有固定圖書館的社區提供服務，現有112個服務站。此外，在人流較多而遠離公共圖書館的地點，康文署亦設有兩間同樣以圖書車形式運作的「喜」動圖書館，以外展活動模式走訪不同地區及學校。康文署亦分別在港島、九龍及新界區各設一個自助圖書站，提供24小時借閱、歸還、繳款及領取預約圖書館資料服務。在2025年，流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站合共錄得約575,000到訪人次，借出的圖書館資料數量合共約396,730項。

然而，公署發現，流動圖書館不時暫停服務，而且服務站的使用人次參差，例如位處不同公共屋邨的流動圖書館服務站，每年到訪人次由數十至數千不等，反映服務站的選址有可改善之處；「喜」動圖書館的到校活動次數亦偏低。此外，社會有意見認為，流動圖書館的服務時間及停泊位置，未能切合市民需要；亦有意見要求增設自助圖書站。

內地成功經驗值得香港借鏡

公署留意到，內地不同城市有極多推廣及便利閱讀的措施，包括建立覆蓋廣泛的自助圖書站網絡，在住宅區、商業中心、地鐵站附近的行人通道等人流密集地方設置24小時服務的自助圖書站；融入數位閱讀、人工智能及虛擬實境等先進科技，提升閱讀的趣味性及互動體驗；以及舉辦各項多元創新的活動，將閱讀滲透至市民的日常生活之中等。內地城市的成功經驗，十分值得香港特區借鏡。

陳積志表示，國家「十五五」規劃及《全民閱讀促進條例》，為全民閱讀促進工作訂下清晰方向及指引。隨着推動全民閱讀已提升至國家戰略層面，康文署應主動積極對接國家發展策略，透過完善圖書館服務，將書香文化植根香港，為國家建設文化強國貢獻力量，因此決定展開主動調查行動，詳細審研流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務，包括服務規劃、設施的維修保養、引進科技的措施、檢討服務的機制、推廣及宣傳工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。作為調查的一部分，公署會審視如何善用這些圖書館設施，更好地在不同群組推廣閱讀文化，例如中學、小學以至幼稚園學生、弱勢社群及少數族裔等，讓閱讀真正融入市民的日常生活。