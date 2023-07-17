18區關愛隊｜荃灣關愛隊當值留守庇護中心 梁宏正到場視察運作

颱風「泰利」襲港，署理民政及青年事務局局長梁宏正今日（17日）到油麻地及荃灣梨木樹兩個臨時庇護中心視察。梁宏正表示，18區民政事務處在風球來臨之前，已迅速聯同各相關部門齊齊做好防風準備，包括防風演練和在近岸低窪地區留意水位的發展，處方已安排了沙包，以及和相關應急部門一起合作留意情況，發揮「民政幫到你」精神。

他又指，當局已開放29個臨時庇護中心，18區民政事務處做了不少防風工作，民政處亦已啟動熱線服務。