3警與15歲女童性交案　被告涉干擾事主提10萬元換不出庭作證

3名被告分別為姚燕武(27歲)、賴子樑(26歲)及吳星熠(26歲)，同報稱公務員。今出庭應訊的兩名被告是27歲姚燕武及26歲吳星熠。控方庭上透露，兩人涉干擾證人，妨礙司法公正，指姚燕武向事主提出以10萬元換取不出庭指證吳星熠，警方正就此進行刑事調查，因此認為現階段不適宜審訊，又指兩人違反保釋條件。

法官高勁修聽畢後，取消原訂審期，將案件押至5月16日再訊，同時考慮到兩名被告接觸事主，違反擔保條件，決定撤銷兩人保釋，他們須還押候訊。

被告姚燕武被控一項「煽惑16歲以下兒童與他或向他作出嚴重猥褻行為罪」，兩項「向16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪」，及一項「與16歲以下女童非法性交罪」。他在2021年9月30日，煽惑15歲女童X，與她或向她做出嚴重猥褻行為；另在2021年1月1日至2022年2月15日之間某3日，在荃灣大河道翠園賓館，分別兩度向女童X做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及一次非法性交。姚擬不認罪，原排期於2024年4月23日開審。