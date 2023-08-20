30至39歲專科醫生流失率高 盧寵茂：首批英澳招募醫生9月抵港 繼續海外招聘

近年公營醫療機構人手流失嚴重，政府積極到世界各地搶人才。醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局於4月及6月分別到英國及澳洲進行招募工作，至今已合共為過百人面試，預計首批醫生可於9月到港就業。至於「大灣區醫療人才交流計劃」方面，亦已招募10名醫生及70個護士，加入前線工作。

盧寵茂出席電台節目時表示，本港公營醫療服務承擔起接近九成的病人，但卻有超過一半的醫生於私營醫療體系服務，觀察到醫生離開公立醫院到外「開檔」的氣氛越來越濃，30至39歲完成考取專科醫生資格的群組流失最多。他指，留意到現時不少年輕醫生有觀念認為一定要外「開檔」，有些當考到專科資格後，會即時辭職外闖，反問為何不能留在公營醫院一直服務至退休。盧寵茂鼓勵已考取專科資格的醫生，留在公營醫院繼續服務，但坦言若要「立法留人」則太極端，要再跟醫專商討詳情。

與內地有很多跨境醫療合作空間

盧寵茂又指，香港大學深圳醫院能有助將本港的醫療制度帶進內地，同時融合內地醫療體系的優點，形成標準及效率俱備的模式。他又說，內地的人口比本港多，可以提供更多臨床病例的數據供香港醫生實習及參考，於跨境醫療等方面，與內地有很多合作空間。對於當年放棄香港大學深圳醫院院長一職，而回港擔任醫務衞生局局長會否有不捨，他回應指完全沒有不捨，認為要視乎「視」或「受」，而他則選擇「施」，又指新崗位有更大發揮機會。

近日新冠疫情發現新變異株EG.5有上升趨勢，盧寵茂表示，世衛已宣布將新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件，本港應對新冠疫情政策已進入新階段，有關的專家委員會已功成身退，亦未有計劃再召開會議，形容會繼續維持針對重點人群的方針。