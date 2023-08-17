43歲保險經紀涉以玩貓利誘16歲少女性交 今被判強姦罪成囚8年

16歲少女透過匿名交友程式Heymandi認識41歲保險從業員，應約到對方住所與貓兒耍樂期間，疑遭對方強姦，涉案男早前經審訊後被裁定強姦罪成，今（17日）於高等法院被判監8年。法官指案件有加刑因素，包括事主當時只有16歲，被告比她年長25載向她「攞着數」及對事主有嚴重影響等。

控罪指，現年42歲被告陳子進，任職保險從業員，被控1項強姦罪，他於2022年1月7日，在天水圍民德路一村屋內強姦X。

事主透過匿名交友程式Heymandi認識被告

案情指，X於案發時16歲4個月，她於案發前數天透過匿名交友程式Heymandi認識被告，被告邀請X到其住所與貓兒玩樂，並提出會給予對方1,000港元零用錢。案發當晚，X與被告於天水圍港鐵站會合後，兩人乘的士前往被告住所。X指被告於單位內叫她與貓兒玩樂，其後被告要求X坐在床上，並開始撫摸她，X向被告說不及要求停止，惟推開被告不果，其後與她性交，事主反抗不果。事主其後透過Instagram 向老師披露事件，被告被捕後於警誡下稱「我無強姦人」，並指於事主同意下進行性交。