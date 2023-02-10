47人初選案｜辯方要求控方釐清當選後否決財案是否屬串謀協議 官押2月13日處理爭議

民主派47人初選案，16人否認違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，今日(10日)在西九龍裁判法院進行第5日的審訊。前《立場新聞》記者何桂藍代表大律師Trevor Beel陳詞指去年2月交付本案時，控方指控罪詳情中（i）至（iv）——即眾被告參選或不參選立法會，當選後取得立法會大多數，濫用職權無差別否決財政預算案——屬公開行為（overt act），然而開案陳詞中卻指（i）至（iv）為串謀協議內容中的非法手段，Trevor Beel要求控方舉證前釐清到底是否串謀協議內容。《國安法》指定法官陳慶偉押後至下週一(13日)處理爭議。

由於控方沒有及早將有關Facebook 和YouTube的警長專家報告送達辯方，辯方今日於西九龍裁判法院反對控方援引報告，惟法官終批准控方援引。辯方另要求控方釐清到底當選後否決財案是否屬串謀協議內容。控方另透露將會傳召一名協調會議中的目擊證人。陳官另撤銷所有被告受審期間的宵禁令及報到要求。

47人初選案｜何桂藍投訴控方延誤提供專家報告

何桂藍一方今早申請反對控方傳召專家證人警長6533及3137，指控方呈遞專家報告上有延誤，沒按程序在交付審訊階段呈交。控方陳詞時，承認於1月中旬至2月初才將專家報告交予辯方，有違於交付程序前盡快送達的規定。惟控方指，預計在控方案情臨近完結前，最早於4月中旬才會傳召2名警方專家證人就Facebook及Youtube運作機制作供，認為辯方有充裕時間物色專家證人。此外控方透露，預留4星期予辯方盤問4名從犯證人，法官李運騰關注控方是否過份樂觀，控方改稱約需6星期。

何的代表律師Trevor Beel反駁指，於2月初才收齊控方的2名警方專家報告譯本，需時找專家回應報告，延誤對被告構成不公，亦明言或爭議專家資格。辯方指本案不是一般案件，要物色願意協助案件的辯方專家回應控方有難度，法官陳慶偉即反駁辯方是純屬猜測。辯方稱並非虛言，表示正待法庭裁決控方可否傳召相關證人，方可物色人選。

初選案審訊預計需時90日，下周一正式傳召證人，預料區諾軒是首名控方證人。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日

47人初選案開審第二日

47人初選案開審第三日

47人初選案開審第四日